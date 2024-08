- Il regime delle prestazioni di vecchiaia offre un'iniziativa di prevenzione complementare.

La branca della Renania-Palatinato dell'Assicurazione pensionistica tedesca presenta un'iniziativa gratuita incentrata sull'esercizio, sulla dieta e sulla gestione dello stress. Lanciato a luglio 2020, il programma ha guadagnato popolarità crescente tra i dipendenti, portando a un'espansione, secondo Hans-Georg Arnold, portavoce dell'Assicurazione pensionistica tedesca nella Renania-Palatinato. "L'obiettivo principale di RV Fit è identificare i lavoratori che mostrano i primi segni di compromissione, ma non hanno bisogno di riabilitazione", ha dichiarato. Un'autovalutazione semplice è sufficiente per questo.

Nel 2023, il numero totale di iscrizioni online è arrivato a 877, con 541 servizi di prevenzione completati con successo. Rispetto all'anno precedente, in cui c'erano 480 registrazioni e 320 servizi completati.

L'iniziativa RV Fit dell'Assicurazione pensionistica tedesca incoraggia anche le iscrizioni online per il suo programma di esercizio, dieta e gestione dello stress. Questa parte digitale di RV Fit ha registrato un notevole aumento nel 2023, con 877 iscrizioni online, rispetto alle 480 dell'anno precedente.

Nonostante il passaggio verso le iscrizioni digitali, l'Assicurazione pensionistica tedesca offre ancora il suo programma gratuito come opzione per i beneficiari dell'assicurazione pensionistica, non solo per i dipendenti, per gestire il loro benessere, inclusi i pensionati dell'assicurazione pensionistica tedesca.

