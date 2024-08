- Il Regensburg crede nelle coppe a sorpresa contro il Bochum.

SSV Jahn Regensburg crede nell'avanzamento in Coppa di Germania. Prima della partita d'esordio contro il VfL Bochum, l'allenatore Joe Enochs ha dichiarato: "Dò sempre una possibilità alla mia squadra". Gli Alto Palatinati hanno acquisito fiducia dopo il ritorno in 2. Bundesliga con una vittoria per 1-0 contro il co-promosso SSV Ulm. "Tutto è possibile in coppa", ha detto l'allenatore.

Enochs ritiene che Bochum, dopo aver ottenuto la salvezza in Bundesliga grazie a una rimonta straordinaria nei playout, "ha dimostrato di essere una squadra unita". Ci sono stati alcuni cambiamenti nella squadra durante l'estate e il nuovo allenatore Peter Zeidler ha raggiunto il club per portare nuove idee. "I processi non hanno ancora fatto clic, quindi vedo delle possibilità per noi", ha sperato l'allenatore di Jahn Enochs.

Bochum gioca con il nome di Grönemeyer

Regensburg pianifica di fare affidamento principalmente sui giocatori che hanno recentemente avuto successo in campionato. "La partita avrà un carattere diverso. Abbiamo qualcosa di speciale pianificato per il VfL Bochum", ha ammesso Enochs. "Tuttavia, non cambieremo tutto. Sarà principalmente la stessa formazione".

Gli ospiti di Bochum mirano a impressionare con il loro calcio - ma ci sarà anche una piccola sorpresa sulle loro maglie. Per la Coppa di Germania, il VfL ha vinto il cittadino più famoso di Bochum, Herbert Grönemeyer, come sponsor della manica. La squadra indosserà l'iscrizione "HG 4630 Bochum" sulla manica. Si tratta di un riferimento all'anniversario doppio platino dell'album del musicista, "4630 Bochum".

