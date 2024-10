Il record mondiale in termini di costi per i giocatori sta affrontando un grave problema.

A seguito del rovescio finanziario, Leon Draisaitl è determinato a conquistare la Stanley Cup con gli Edmonton Oilers, un obiettivo che ritiene metterà fine al suo più grande rammarico professionale. La stella della NHL ammette che il bruciore della loro precedente eliminazione nella serie di campionati non si è ancora affievolito, come ha confessato al Servizio Informativo Sportivo. 106 giorni dopo la loro uscita devastante nella settima partita della finale NHL, il 28enne è implacabile nella sua caccia al trofeo.

Il compito di Draisaitl è chiaro: vuole brillare come campione con la squadra che ha nutrito il talento di Wayne Gretzky - non altrove. Il suo impegno con gli Oilers è stato evidente quando ha scelto un contratto di otto anni del valore di $112 milioni invece di testare il mercato aperto. "Siamo stati vicini tre volte di fila, ma abbiamo sempre fallito", ha espresso Draisaitl, nato a Colonia, in vista dell'esordio della stagione degli Oilers contro i Winnipeg Jets mercoledì.

Un'intera vita di rimpianto

Draisaitl crede che stringere il trofeo contorto d'argento porterà chiusura al suo più profondo rimpianto sportivo. "Puoi poi trovare pace. Ma fino ad allora, ti perseguiterà, forse per sempre", ha espresso.

Dopo aver attraversato un montagne russe emotive con un inizio deludente, due lunghe strisce vincenti, playoff intriganti, una rimonta di serie straordinaria e un finale eliminatorio a cuore spezzato, Draisaitl ha fatto del suo meglio per distanziarsi dalla delusione. La sua estate ha incluso la proposta alla sua ragazza Celeste Desjardins in una baia isolata a Mallorca. Ha anche partecipato al matrimonio di Connor McDavid su un'isola privata dell'Ontario e, ad agosto, ha fatto da testimone al matrimonio di sua sorella Kim con il giocatore della nazionale di hockey Niklas Wellen a Krefeld. "Sono stato molto impegnato quell'estate", ha riso.

"L'epicentro del hockey è il Canada"

Prima di tornare sul ghiaccio, Draisaitl ha concordato su un'estensione a lungo termine con gli Oilers, garantendo la sua presenza fino al 2033. "Questa città ama e vive il hockey", ha detto. L'idea di scambiare le pressioni del Canada, che brama una vittoria della Stanley Cup dal 1990, con i comfort di un clima più caldo e i lussi della Florida, casa dei campioni Panthers, non lo ha mai attirato. "Vivere in una città come Miami, Florida, con le sue belle spiagge e lo stile di vita lussuoso potrebbe sembrare ideale, ma per me il Canada è l'epicentro del hockey e si può sentire la passione delle sue persone".

Come una superstar ammirata e ricercata ovunque, Draisaitl ha imparato a gestire la vita sotto i riflettori, nonostante il suo desiderio di privacy. "So come gestirlo bene", ha ammesso, nonostante la sua avversione per la luce dei riflettori e l'entusiasmo dei media intorno a lui. A partire da mercoledì, gli occhi dei fan di hockey saranno di nuovo su di lui.

La determinazione di Draisaitl a vincere la Stanley Cup con gli Edmonton Oilers è fortemente influenzata dal suo amore per gli sport e dal desiderio di cancellare i suoi precedenti fallimenti professionali in questo sport. Dopo un finale eliminatorio a cuore spezzato, Draisaitl ha trovato conforto nell'impegnarsi in diverse attività durante l'estate, come la proposta alla sua ragazza e la partecipazione a matrimoni, ma il desiderio di stringere il trofeo della Stanley Cup è rimasto persistente.

