- Il record di battuta: il concorrente Joey Chestnut divora 83 hot dog in 10 minuti.

In un evento ad alto rischio tra i due leggendari mangiatori di hot dog, l'americano Joey Chestnut ha superato il suo stesso record mondiale. Il 40enne ha ingurgitato 83 frankfurters in 10 minuti, battendo il suo precedente record di 76. Nel frattempo, il suo avversario giapponese, Takeru Kobayashi (46), ha migliorato il suo personale, ma è riuscito a mangiare solo 66 hot dog durante la competizione a Las Vegas.

Era il loro primo incontro dopo 15 anni. L'evento "Beef Incompiuto" è andato in onda in diretta su Netflix il lunedì, con i concorrenti che si infilavano hot dog e panini in bocca usando entrambe le mani, seguiti da grandi sorsate d'acqua. Il pubblico ha fatto il tifo con entusiasmo mentre i due dimostravano le loro impressionanti abilità.

Chestnut ha portato a casa una coppa e un premio di $100,000. Ha confessato di aver cercato di mangiare 80 hot dog per anni e che la presenza di Kobayashi lo ha spinto a dare il meglio di sé.

Chestnut pesa 100 kg, molto di più del suo avversario Kobayashi, che ne pesa 71. L'ultimo scontro tra i due è avvenuto nel 2009, con Chestnut che vinceva con 68 hot dog.

Kobayashi, pioniere del mangiare competitivo, ha vinto il prestigioso "Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest" a New York City il 4 luglio per sei anni di fila dal 2001. Tuttavia, è stato bandito dall'evento nel 2010 a causa di divergenze contrattuali.

Chestnut ha vinto per la prima volta il titolo "Nathan's Famous" nel 2007 e lo ha mantenuto per un totale di 16 volte. Lo scorso luglio, il famoso "Jaws" è stato squalificato dall'evento a causa di un accordo di sponsorizzazione con la società di alimenti a base vegetale Impossible Foods. In sua assenza, il americano Patrick Bertoletti ha vinto il suo primo titolo con 58 hot dog.

La presenza di Kobayashi ha acceso la curiosità di Chestnut di superare il limite di 80 hot dog. Nonostante i successi passati di Kobayashi, come vincere il "Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest" sei volte di fila, non è riuscito a eguagliare la prestazione di Chestnut in questa recente competizione.

