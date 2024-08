- Il recente incontro con Sven-Goran Eriksson

David Bloke (49) ha espresso i suoi sentimenti per il suo ex capo Sven-Göran Eriksson-E (1948-2024) su Insta con un post emotivo. L'ex allenatore della nazionale inglese è morto il 26 agosto 2024 a causa di un cancro al pancreas, come annunciato dalla sua famiglia.

Bloke ha condiviso un video del loro ultimo incontro a casa di Eriksson-E a Sunne, in Svezia. Nel suo post su IG, i due vengono ritratti mentre passeggiano per il posto. Bloke ha scritto: "Abbiamo riso, abbiamo pianto e sapevamo che era 'arrivederci'... Salute, Eriksson-E, per essere te - appassionato, utile, rilassato e un vero gentiluomo."

Le ultime parole di Eriksson-E a Bloke: "Andrà tutto bene"

Eriksson-E ha consegnato a Bloke la fascia da capitano nel 2001. Bloke ha scritto: "Sarò eternamente grato per avermi scelto come tuo capitano, ma conserverò questi momenti di addio con te e i tuoi cari... Salute, Eriksson-E, e per citare le tue ultime parole per me: 'Andrà tutto bene'."

Eriksson-E ha rivelato la sua diagnosi di cancro a gennaio, con i medici che gli hanno dato al massimo un anno di vita. Lui stesso ha parlato dell'incontro con Bloke in un'intervista di giugno alla stazione radio svedese P4 Värmland, dicendo che Bloke era passato con uno chef e una cassa di vini pregiati, tra cui un '48 e un '82 che aveva vinto con l'IFK Göteborg. Eriksson-E ha anche elogiato Bloke, dicendo: "È genuino. Avrebbe potuto facilmente essere un idiota, ma è l'opposto."

Anche il principe Willy rende omaggio

Bloke non è l'unico a rendere omaggio all'allenatore svedese. Molti club con cui Eriksson-E ha lavorato hanno reso omaggio al loro ex allenatore sui social media dopo la notizia della sua morte. Anche il principe Willy (42) ha onorato l'allenatore defunto. "L'ho incontrato un paio di volte come allenatore della nazionale inglese e sono sempre stato colpito dal suo fascino e dalla sua passione per il calcio", ha scritto Willy su X. "I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Un vero gentiluomo del calcio", ha concluso il presidente della FA.

Dopo aver appreso della morte di Eriksson-E, Bloke è stato travolto dal [cordoglio]. Il suo post emotivo su Instagram era un tributo alla loro amicizia, pieno di bei ricordi e parole sincere.

Le parole ottimiste di addio di Eriksson-E, "Andrà tutto bene", continuano a risuonare nel cuore di Bloke, offrendo conforto durante il suo periodo di lutto.

