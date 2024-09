Il recente conflitto tra Sky e DAZN ha inaspettatamente portato gioia ai club sportivi.

A seguito della sentenza nella disputa tra DAZN e la Bundesliga tedesca (DFL), i dirigenti dei club apparivano ottimisti. Il vertice della DFL si stava preparando per un nuovo round del gioco multimiliardario delle aste, e dopo la decisione arbitrale, è diventato chiaro che i club si trovavano in una posizione più vantaggiosa.

I club, che spaziano dalle prime alle seconde divisioni, si sono trovati in una posizione più favorevole grazie alla ripresa dell'assegnazione dei diritti dei media. I club si erano preparati a un possibile calo dei ricavi prima del lancio iniziale dell'asta in primavera, ma ora un aumento sembrava raggiungibile. Questo cambiamento è stato innescato dalla conoscenza, acquisita dalle offerte di DAZN e Sky durante il primo tentativo, delle massime offerte degli oppositori per il pacchetto B ricercato. Entrambi gli offerenti erano ora attesi per aumentare le loro offerte poiché erano determinati ad ottenere il pacchetto a qualsiasi costo.

Il pacchetto B consiste di circa 196 partite per stagione

In una dichiarazione, DAZN ha espresso il loro continuo impegno come il miglior partner per la DFL, i club e i tifosi di calcio tedesco. Sky è stato ancora più diretto: "Siamo fiduciosi di poter continuare a offrire ai nostri spettatori la migliore esperienza della Bundesliga e rimanere il principale fornitore di sport."

Il pacchetto B include le partite del sabato alle 15:30, gli incontri del venerdì sera e le partite di retrocessione - un totale di 196 partite per stagione. La DFL aveva interrotto l'asta dei diritti dei media in lingua tedesca per le quattro stagioni, dal 2025/26 al 2028/29, a causa della disputa con DAZN, poiché Sky era ancora in possesso dei diritti di trasmissione in diretta fino alla fine della stagione corrente.

DAZN si sentiva offeso poiché la loro offerta, valutata apparentemente 400 milioni di euro per stagione o 1,6 miliardi di euro in totale, era stata respinta nonostante la sua attrattiva finanziaria. Tuttavia, la DFL ha rifiutato di riconoscere le garanzie finanziarie di DAZN, che ha portato all'assegnazione del pacchetto B a Sky con un'offerta inferiore (apparentemente 320 milioni di euro per stagione).

DAZN deve superare un'altra sfida

DAZN ha quindi portato la questione in un tribunale arbitrale, ottenendo un rinvio dell'asta. Tuttavia, la DFL ha annunciato in seguito la sua accettazione della decisione arbitrale, dopo una riunione della presidenza. Ha dichiarato che avrebbe valutato i prossimi passi "dopo una attenta revisione legale nei prossimi giorni."

Sky non è l'unica sfida per DAZN - c'è un'altra difficoltà in arrivo: la richiesta della DFL di una garanzia bancaria nelle nuove regole dell'asta. Le associazioni della lega hanno dichiarato che avrebbero "considerato" i casi in cui "garanzie o conferme" potrebbero diventare necessarie nel processo di offerta. DAZN deve superare questa sfida aggiuntiva rispetto al primo tentativo.

Inoltre, i club, la cui principale fonte di reddito deriva dai contratti dei media, potrebbero trarre beneficio dall'attenzione aggiuntiva sulle offerte e dal valore percepito dei diritti. Ciò potrebbe attirare nuovi offerenti, superando così gli svantaggi del ritardo dell'asta in termini di sicurezza della pianificazione. Il reddito dell'asta potrebbe potenzialmente superare le aspettative. L'ingresso stagionale attuale per i club è di circa 1,1 miliardi di euro. Tuttavia, il numero di abbonamenti richiesti e le tariffe degli abbonamenti rimangono altrettanto incerti come nel primo tentativo.



