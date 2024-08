Il reality show Star Graces Sound Trickle Area

Il viaggio della "Bachelorette" prosegue a tutta velocità verso l'amore. Dopo una prima eliminazione, la tradizionale struttura di corteggiamento thailandese è ora completamente occupata. Dodici gentiluomini e cinque dame aspettano con ansia.

Sull'oasi d'amore di Phuket, non c'è spazio per prendere fiato. Per la seconda volta, la Bachelorette si trova, voce tremante, di fronte a una scelta cruciale. Quattro pretendenti, ma solo tre rose: alla fine, il specialista di hardware Lukasz è quello che deve ingoiare il rospo e dire addio ancora una volta. Stella è "completamente sopraffatta". Dopotutto, così tante decisioni in così poco tempo: non era parte del suo piano originale. Tuttavia, affronta la situazione con un sorriso. Alla fine del viaggio, resterà solo uno o due.

La comunicazione tra i pretendenti esistenti nella villa per single inizia lentamente a circolare. Con l'entusiasmo che gli ribolle dentro ("Non posso crederci, qui è tutto così selvaggio!"), il riccioluto Fabian si trova coinvolto nell'eccitazione. Il 23enne svevo Smith, however, ha un obiettivo diverso: esaminando la stanza isolata per cinque persone, afferma "Stanno arrivando cinque dame, è garantito!", tuona il giovane svevo. Il chitarrista Devin, un venditore con una punta di blues, non ha alcun interesse per altre donne. Per lui, c'è una sola donna - e il suo nome è Stella: "È la Bachelorette più bella di tutti i tempi!", esclama Devin.

Chi ha il profumo migliore?

La corteggiata deve affrontare un'altra decisione. Su un instabile ponte sospeso, la Bachelorette accoglie altri quattro pretendenti. Prima di incontrarli di persona, però, vengono bendati. Con i suoi sensi, Stella conoscerà il gruppo e poi sceglierà. Quale profumo ha il miglior odore? Quale tocco è il migliore? E cui voce suona più rilassante? Max della Baviera conquista con il suo profumo. Il festaiolo Ferry, che rappa in tedesco, fa colpo con i fianchi sinuosi e il contatto fisico abbondante. E il lavoratore sociale Aaron può vincere con la sua voce. Il developer di software Peter, invece, riesce a catturare l'attenzione di Stella solo con "insoddisfacenti soffi".

Nella villa per single, i giocatori d'azzardo autorizzati a rimanere sono anche invitati a bere il loro drink di benvenuto. A prima vista, tutto sembra uguale. Il rapper tedesco trasformato in leone da festa, il detective della villa che mette insieme tutto, l'uomo muscoloso con l'overflow di testosterone e il timido fiore che lotta per capire i suoi sentimenti: la Bachelorette ha un'ampia scelta. Ma i uomini non sanno ancora: dietro le dune distanti, la concorrenza è già in arrivo. E solo il detective Smith Smith, il numero uno della villa, si aspetta qualsiasi concorrenza.

I giochi d'amore sono iniziati!

Cinque dame su tre potenti quad si guadagnano più di uno sguardo e bocche spalancate nella villa per single. La Bachelorette stessa non sa dove dirigere lo sguardo quando vede il quintetto colorato. C'è la rocciosa Emma di Wacken, seguita dalla aperta Luna di Vienna. Akosua, modella a tempo parziale e rapper appassionato, incendia il palco. La consulente nutrizionale Leila apprezza lo scambio spirituale e energetico sopra ogni altra cosa. E se la Bachelorette dovesse rimanere senza fiato, la paramedico Aysun è lì per aiutare.

In un battito di ciglia, tutti presenti trattengono il respiro. Ma diventa chiaro: i giochi d'amore sono ufficialmente iniziati! E il gioco sarà intenso e pieno di vapore.

