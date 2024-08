Il Real Madrid Vinícius Jr. ha offerto oltre un miliardo di dollari per trasferirsi in Arabia Saudita, secondo i rapporti.

Citato da fonti anonime, Reuters ha riferito che Vinícius è stato contattato da ufficiali sauditi e gli è stata offerta una contratto quinquennale del valore di circa 200 milioni di euro (circa $218 milioni) a stagione, più bonus, per giocare nella Saudi Pro League (SPL).

CNN Sport ha contattato i rappresentanti di Vinícius e la SPL per ulteriori commenti.

Secondo Reuters e ESPN, l'accordo include anche un contratto separato di 10 anni per essere un ambasciatore in vista del Mondiale 2034, che si terrà in Arabia Saudita.

Vinícius non ha ancora escluso la possibilità di lasciare la capitale spagnola, ha riferito Reuters, e sta valutando l'offerta con la sua squadra.

Il 24enne Vinícius ha rejoint Los Blancos dal club brasiliano Flamengo nel 2018 e è stato uno dei giocatori più in vista del club negli ultimi anni.

La scorsa stagione, ha segnato 24 gol e registrato 11 assist in 39 partite mentre Real vinceva la Champions League e il titolo di La Liga, il secondo e il terzo rispettivamente per il brasiliano.

Un eventuale trasferimento in Arabia Saudita vedrebbe Vinícius, uno dei favoriti per vincere il Premio Ballon d'Or per il miglior giocatore maschile, diventare probabilmente il calciatore più in vista del paese.

Altri superstar globali - tra cui Cristiano Ronaldo, Neymar e Karim Benzema - giocano attualmente nella SPL, ma Vinícius farebbe il cambio a un età più giovane con i migliori anni della sua carriera ancora davanti a lui.

Lo scorso anno, l'attaccante francese Kylian Mbappé ha apparentemente rifiutato un pacchetto salariale di $775 milioni per unirsi al club saudita Al-Hilal.

I quattro team fondatori della SPL - Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr - sono di maggioranza posseduti dal Fondo di Investimento Pubblico dell'Arabia Saudita, il fondo sovrano del paese.

