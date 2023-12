Il Real Madrid rimonta il Manchester City e raggiunge la finale di Champions League

Per il terzo pareggio a eliminazione diretta di fila, il Real è sembrato in panne. Sebbene si tratti di una squadra abituata a eroismi improbabili, anche per i suoi standard assurdi lo show tardivo di mercoledì per assicurarsi una vittoria per 3-1 contro il City è stato un po' troppo.

Con il City in vantaggio per 4-3 all'andata, il gol di Riyad Mahrez nel secondo tempo sembrava aver assicurato alla sua squadra il passaggio alla finale di Parigi.

Tuttavia, due gol al 90' del sostituto Rodrygo hanno ribaltato la situazione e portato la partita ai tempi supplementari.

A dire il vero, sembrava che ci sarebbe stato un solo vincitore.

A soli tre minuti dai tempi supplementari, Karim Benzema - che era stato piuttosto anonimo per tutta la partita rispetto ai suoi standard - ha subito un fallo da Ruben Dias all'interno dell'area e non ha commesso alcun errore nel realizzare il rigore. Il gol ha assicurato al Real la vittoria aggregata per 6-5.

Per quanto il Real possa trovarsi in una buca profonda, la magia del Bernabeu sembra sempre in grado di tirare fuori la squadra.

Per tre turni consecutivi, la squadra di Carlo Ancelotti è stata sull'orlo dell'eliminazione. Ora, in qualche modo, si ritrova con la possibilità di vincere un 14° titolo da record quando affronterà il Liverpool allo Stade de France di Parigi il 28 maggio.

Sarà la quinta volta che Ancelotti raggiunge la finale di Champions League come manager, unico uomo ad aver mai raggiunto questa impresa.

"A por la 14", recitava la scritta sul retro delle maglie celebrative del Real. "Andiamo per il numero 14".

Real al tappeto, ma ora fuori

In meno di otto minuti gli animi si sono accesi per la prima volta: Luka Modric e Aymeric Laporte hanno ricevuto entrambi un cartellino giallo per aver partecipato a una rissa scatenata da un brutto intervento di Casemiro su Kevin De Bruyne.

Casemiro, come spesso inspiegabilmente riesce a fare, ha evitato l'ammonizione per il fallo.

Pochi minuti dopo, Benzema porta per la prima volta il pubblico del Bernabeu in piedi. Il francese si inserisce dolcemente su un cross basso di Federico Valverde, ma non riesce a tenere il suo tiro abbastanza basso da impensierire Ederson nella porta del City.

Non sorprende che la partita sia stata molto più combattuta rispetto all'elettrizzante gara d'andata all'Etihad della scorsa settimana. Il City sapeva che l'onere di provare a pareggiare era del Real e la squadra di Pep Guardiola si è accontentata di concedere all'avversario più possesso rispetto a una settimana fa.

Il Real, a tratti, è sembrato incerto su come costruire i suoi attacchi e per due volte ha regalato al City il pallone in posizioni pericolose, ma la squadra ha dovuto ringraziare Thibaut Courtois per le sue parate intelligenti su De Bruyne e Bernardo Silva.

I giocatori in bianco hanno fatto del loro meglio per disturbare i movimenti d'attacco del City, soprattutto Casemiro. Il brasiliano si è reso responsabile di un altro fallo cinico, questa volta trascinando Phil Foden a terra per la collottola e poi colpendolo con un calcio nella parte posteriore delle gambe.

L'arbitro Daniele Orsato ancora una volta non ha inspiegabilmente estratto il cartellino giallo.

Ancora una "magia" del Bernabeu

Gran parte della conversazione dopo l'andata è stata incentrata sull'incapacità del City di chiudere la partita, consentendo alla squadra di Ancelotti di rientrare più volte in partita.

L'attuale squadra del Real non sarà al livello delle precedenti, ma andare al Bernabeu con un solo gol di vantaggio rimane un compito scoraggiante. C'è qualcosa di intangibile, quasi mistico, che aleggia nell'aria in una serata di Champions League in questo stadio.

I tifosi del Real hanno già assistito due volte a rimonte spettacolari negli ultimi incontri: recentemente contro il Chelsea nei quarti di finale e in precedenza contro il Paris Saint-Germain.

Il pubblico ha bisogno di un piccolo momento per sostenere la propria squadra e spingere i giocatori del Real ad altezze che forse dubitavano di poter raggiungere.

"L'energia... che i tifosi emanano, i giocatori - ancor più in partite [come quella contro il PSG] in cui abbiamo dovuto rimontare una partita difficile di Champions League - la sentono", ha detto il difensore Nacho alla CNN a proposito dell'atmosfera del Bernabeu.

"Ci colpisce e in notti come quella ci colpisce a un livello completamente diverso. Il Bernabeu è speciale in notti come questa... ci pensi e ti viene la pelle d'oca. Ti viene la pelle d'oca a pensare di vivere notti come quella perché sono storiche, sono magiche".

L'uso della parola "magia" da parte di Nacho è la più appropriata nelle notti di Champions League. In partite come queste contro il City, quando il nervosismo può spesso prendere il sopravvento su entrambi i gruppi di giocatori, quei momenti di magia possono decidere il pareggio.

Il Real forse pensava di aver trovato questo momento nel minuto iniziale del secondo tempo, ma Vinicius Jr. non è riuscito a indirizzare in porta l'immacolato cross basso di Dani Carvajal quando era solo sul palo più lontano.

La capacità di Vinicius di trovare tanto spazio sul palo lontano è stata in gran parte dovuta al fatto che Kyle Walker era fuori posizione, con il terzino destro del City ostacolato da un infortunio; Walker ha saltato l'andata per una botta e il suo sostituto di fortuna Fernandinho è stato terrorizzato da Vinicius per tutta la sera.

Walker è stato rimesso in sesto ed è rientrato in tempo per la seconda frazione, perché il City sapeva che era la sua migliore occasione per contrastare il ritmo indiavolato di Vinicius. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi dello staff medico del City di salvargli la serata, l'infortunio ha costretto Walker a uscire.

Al suo posto è entrato Oleksandr Zinchenko e, forse un po' a sorpresa, Guardiola ha fatto entrare anche Ilkay Gundogan al posto di De Bruyne - e c'è voluto meno di un minuto perché la doppia sostituzione avesse un impatto.

Zinchenko e Gundogan si sono combinati per trovare Silva in un sacco di spazio verso la porta del Real e il passaggio laterale del centrocampista ha trovato l'accorrente Mahrez, che ha scagliato un tiro di prima intenzione contro Courtois nell'angolo superiore.

Sul finire della partita, il sostituto Jack Grealish è andato due volte vicino a raddoppiare il vantaggio del City e a mandare la sua squadra a Parigi.

Ma proprio quando i tifosi cominciavano a credere che la "magia" non fosse reale, il Real ha dimostrato ancora una volta che poteva esserlo.

Due gol rapidi del sostituto Rodrygo - il primo un tap-in istintivo e il secondo un brillante colpo di testa - a cavallo del 90' hanno mandato in visibilio un Bernabeu fino ad allora silenzioso.

Da una squadra che pochi secondi prima era sembrata così giù di corda che gran parte dello stadio aveva iniziato a svuotarsi, il Real sembrava ora il più probabile vincitore di questa partita.

Il City si è trovato con le spalle al muro per la maggior parte dei sei minuti di recupero e probabilmente è stato anche grato di sentire il fischio d'inizio mentre l'assalto del Real continuava.

Ma la squadra di Guardiola ha avuto solo un attimo di tregua prima di ricominciare il bombardamento e sono bastati tre minuti di extra-time perché il Real passasse in vantaggio per la prima volta in questa partita.

L'intervento avventato di Dias in area di rigore ha messo a terra Benzema, che si è spolverato e ha infilato con calma la palla nell'angolo in basso a destra.

E questo è quanto. Un City scosso non ha mai dato l'impressione di poter ritrovare la lucidità necessaria per tornare in partita.

Con tutti gli accorgimenti tattici e la meticolosa preparazione di Guardiola, sembra che nessuno riesca a fermare ciò che accade al Bernabeu. Nessuno riesce a trovare un modo per fermare la "magia" del Real Madrid.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com