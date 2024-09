Il Real Madrid rilascia una dichiarazione di avvertimento nei confronti dello Stuttgart FC.

Nonostante la riforma della Champions League, il Real Madrid continua a dominare come favorito numero uno. Freschi del titolo di campioni nazionali, si preparano ad ospitare il ritorno del VfB Stuttgart, con l'allenatore Ancelotti che lancia un avvertimento sulle forze degli avversari e esprime una fiduciosa attesa per un ritorno.

Il Real Madrid può contare sul suoastro inglese del centrocampo, Jude Bellingham, per il suo debutto in Champions League. Il giocatore ex Borussia Dortmund, che è stato costretto a saltare gli ultimi quattro incontri di campionato per la sua squadra e la partita inaugurale della Nations League per l'Inghilterra a causa di un infortunio muscolare, ha ripreso gli allenamenti con la squadra lunedì e ora è di nuovo sotto la guida di Ancelotti per lo scontro con il VfB Stuttgart martedì (21:00 CET, disponibile su Prime Video e aggiornamenti in diretta su ntv.de).

"Bellingham sta procedendo bene", ha notato Ancelotti. Il 21enne era stato assente per gli ultimi quattro incontri di campionato e l'esordio dell'Inghilterra nella Nations League a causa di un infortunio. "Avere Bellingham di nuovo con noi è una notizia fantastica. Conosciamo il suo impatto sia con che senza palla", ha condiviso Dani Carvajal.

Ancelotti ha anche confermato la forma fisica del difensore Eder Militao, che aveva allenato separatamente per motivi di gestione del carico, e Aurélien Tchouaméni. Inoltre, ha ribadito: "La Champions League rappresenta qualcosa di speciale per il Real Madrid. Lottiamo per il titolo fino alla fine".

Il VfB Stuttgart è molto organizzato!

Nel frattempo, Ancelotti ha espresso critiche sulla riforma del formato della Champions League. "L'agenda è troppo impegnativa", ha sostenuto. "Se le autorità non iniziano a considerare la realtà che i giocatori stanno subendo infortuni perché sono sovraccarichi, abbiamo un problema". Si batte per ridurre i giochi per garantire "competizioni più coinvolgenti".

Durante gli ultimi momenti della sua conferenza stampa, Ancelotti ha affrontato il VfB - sollecitato da un giornalista tedesco. Ha riconosciuto la domanda e ha fatto i complimenti all'allenatore Sebastian Hoeneß per il "lavoro fantastico" svolto. Ha inoltre elogiato il VfB come una "squadra formidabile, incredibilmente ben organizzata. Meritano di essere qui".

Nella loro precedente partita di debutto in Champions League, quando l'Union Berlin ha affrontato il Real Madrid lo scorso settembre, Ancelotti aveva detto: "Ci stiamo avvicinando a una squadra ben organizzata. Dobbiamo giocare con intensità se vogliamo vincere". Purtroppo per l'Union, la partita è finita in una sconfitta a causa di un goal di Jude Bellingham nei minuti di recupero.

