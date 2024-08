Il Real Madrid mostra cosa deve temere l'Europa

Ecco un altro titolo per il Real Madrid. Nella sua prima partita, Mbappé regala la Supercoppa Europea e diventa il campione con più titoli in questa competizione. Per la nuova superstar, la prima notte è stata "magica".

L'élite del calcio europeo ha avuto un assaggio di ciò che l'aspetta in questa stagione, almeno quando affronta il Real Madrid. Nonostante abbia perso uno dei più grandi giganti della storia del club in Toni Kroos, ha guadagnato un nuovo gigante in Kylian Mbappé. Ha fatto il suo debutto nella Supercoppa Europea a Varsavia contro i vincitori dell'Europa League Atalanta Bergamo e ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia bianca in una vittoria convincente per 2:0 (0:0).

"È stata una notte magica. Ho sognato questo momento e ora è realtà", ha detto Mbappé, che finalmente ha potuto festeggiare il suo primo titolo internazionale con un club. E dopo questa serata, sembra chiaro che non sarà l'ultimo: "È pazzesco e un grande onore. È sempre bello segnare un gol. Spero che possiamo mantenere questo livello".

Mbappé ha sigillato la vittoria con il suo gol, portando il punteggio sul 2:0 in una partita che è stata noiosa nei primi 45 minuti ma sempre più dominata dal Real Madrid in seguito. Tuttavia, hanno dovuto superare una situazione difficile. Subito dopo il fischio finale, Thibaut Courtois ha salvato la sua squadra dal subire un gol con una parata eccezionale, deviando un colpo di testa di Mario Pasalic.

Il Real Madrid non è stato privo di errori, Bergamo ha avuto delle opportunità, ma gli italiani non hanno mai avuto una vera possibilità di vincere. La forma iniziale dei Blancos reali è semplicemente troppo impressionante. Vinicius Junior, che recentemente è stato al centro di voci di trasferimenti da miliardi di dollari in Arabia Saudita, è quasi imbattibile con la sua velocità incredibile, il controllo del pallone e la sua abilità nel gioco. Ha preparato il gol di apertura di Federico Valverde con una corsa brillante, attirando il difensore avversario in un tackle e poi passando il pallone per un facile gol.

È stato anche coinvolto nel gol di Mbappé. Sulla destra dell'area di rigore, ha voluto servire il suo nuovo compagno di squadra invece di tirare lui stesso, che sarebbe stata una buona idea in una posizione eccezionale. Ma ha scelto di passare, e il pallone è stato alla fine recuperato da Rodrygo, che ha trovato Mbappé per coronare il suo debutto con numerose sprint e mosse abili. Mbappé ha poi celebrato con una potente celebrazione, inviando un messaggio alla concorrenza europea.

Chi può battere questa squadra? Questa è una buona domanda. Perché anche Jude Bellingham, la stella inglese che è stata più criticata che elogiata al Campionato Europeo, è tornato alla sua migliore forma. È stato sempre coinvolto nel gioco, come Kroos solitamente, e ha ripetutamente sfondato la difesa dell'Atalanta con la sua velocità e le sue corse, creando opportunità intelligenti. Ha anche mandato Vinicius Junior via con un passaggio lungo perfetto, anche se il suo tiro era troppo fuori bersaglio.

"È facile giocare con loro. Sono tutti fantastici, il Real è il più grande club del mondo", ha detto Mbappé, che è già profondamente innamorato della sua nuova casa, per cui ha lottato così tanto, anche usando mezzi un po' controversi alla sua ex squadra Paris St. Germain. "Vorrei ringraziare tutti. È stato così facile. Devo solo concentrarmi sul calcio." Anche Jude Bellingham, il nuovo capo di centrocampo che ha giocato in una posizione molto offensiva come numero dieci, ha elogiato. "È brillante e ha così tanto talento. Ma è anche un grande giocatore di squadra, molto simpatico. Se lo merita."

Nella prima partita ufficiale della stagione, la squadra "ha avuto bisogno di un po' di tempo, ma poi ha funzionato e si è trovata", ha sottolineato Bellingham, elogiando: "Siamo stati brillanti. È stato divertente, festeggeremo - ma poi torneremo al lavoro." Vede molte pressioni in arrivo per lui. A causa dei dribblers a tutta velocità Vinicius Junior e Mbappé: "Hai solo due secondi prima che entrambi alzino le mani e vogliano il pallone".

A proposito, c'è anche motivo di festeggiare per il leggendario Luka Modrić, che è entrato tardi. Con ora 27 titoli, è il giocatore più titolato della storia del Real Madrid. Carlo Ancelotti può condividere questo titolo con il leggendario Miguel Muñoz (14). E un altro record: con la sesta vittoria, i Blancos reali hanno superato l'AC Milan in questa competizione.

La vittoria nella Supercoppa Europea ha dimostrato che l'élite del calcio del Real Madrid, compreso il nuovo acquisto Kylian Mbappé, è pronta a seminare il panico in questa stagione. Mbappé, che ha segnato il suo primo gol per il club nella partita, ha espresso la sua gioia, dicendo: "È sempre bello segnare un gol e spero che possiamo mantenere questo livello".

