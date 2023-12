Il Real Madrid batte il Liverpool e vince la Champions League in una notte segnata da problemi di sicurezza

Per quanto la situazione sembri pericolosa, per quanto la vittoria appaia improbabile, la squadra in bianco sembra sempre trovare un modo per vincere.

Questa volta non c'è stata nessuna rimonta, come contro Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City, ma il Real ha dovuto sopravvivere a quasi un'intera partita di dominio del Liverpool.

La serata, però, è stata purtroppo funestata da problemi di sicurezza all'esterno dello stadio, che hanno portato i tifosi a scavalcare i cancelli e altri a essere bersagliati dai gas lacrimogeni in scene di cui si parlerà per giorni a venire.

Per gran parte della partita non è stato bello; le maglie bianche, a quanto pare, sono state costantemente disseminate nell'area di rigore nel disperato tentativo di respingere un'ondata dopo l'altra di attacchi del Liverpool.

Le occasioni per la squadra di Carlo Ancelotti sono state poche, ma ne è bastata una. Vinicius Junior è apparso completamente smarcato sul palo lontano allo scoccare dell'ora di gioco per girare a rete il cross basso di Federico Valverde e assicurarsi la vittoria per 1-0 e il 14° titolo europeo del Real.

Il difensore del Real, Nacho, ha definito "magica" l'impresa compiuta dalla sua squadra nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League e molti si sono chiesti se queste improbabili fughe fossero possibili al di fuori del Bernabeu.

Ma dubitare del Real è un rischio. Questa squadra ha sempre un altro asso nella manica.

Al fischio d'inizio, la panchina del Real è esplosa e si è riversata in campo. Alcuni giocatori si sono accasciati a terra e altri sono corsi a condividere il momento con i loro tifosi.

È stata un'altra notte di prove e tribolazioni per il Real in questa stagione di Champions League, ma c'è poco da fare, anche per questo straordinario Liverpool, quando i Blancos sembrano avere un appuntamento con il destino.

Ancelotti ha riassunto la situazione nel modo migliore che si possa sperare. "Questo club è speciale", ha detto.

Brutte scene prima della partita

I tifosi del Real Madrid hanno riempito quasi interamente il loro settore dello stadio più di un'ora prima del calcio d'inizio e hanno accolto con un boato i loro giocatori quando sono usciti dal tunnel per il riscaldamento.

I tifosi del Liverpool hanno impiegato un po' di tempo in più per entrare in campo, ma quelli che hanno preso posto hanno fatto una serenata agli uomini in rosso con una fragorosa interpretazione di "You'll Never Walk Alone" al termine del riscaldamento.

L'atmosfera generata da entrambe le tifoserie era elettrizzante e nell'aria si respirava un'elettricità riservata solo a questo tipo di occasioni.

Tuttavia, il calcio d'inizio è stato ritardato di oltre 35 minuti a causa di scene spiacevoli all'esterno dello stadio, con molti tifosi che non riuscivano a entrare e con l'uso di gas lacrimogeni da parte delle autorità.

Alcune persone sono state viste scavalcare i cancelli chiusi per entrare nel campo, mentre si formava un pericoloso collo di bottiglia intorno a un particolare punto di ingresso.

L'organo di governo del calcio europeo, la UEFA, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che "i tornelli all'uscita del Liverpool sono stati bloccati da migliaia di tifosi che avevano acquistato biglietti falsi che non funzionavano ai tornelli".

E ha aggiunto: "Mentre il numero di tifosi fuori dallo stadio continuava ad aumentare dopo il calcio d'inizio, la polizia li ha dispersi con i gas lacrimogeni e li ha costretti ad allontanarsi dallo stadio".

"La UEFA è solidale con le persone colpite da questi eventi e riesaminerà ulteriormente e con urgenza la questione insieme alla polizia e alle autorità francesi e alla Federcalcio francese".

Un portavoce della Prefettura di Polizia di Parigi ha dichiarato: "Le persone senza biglietto hanno forzato le barriere e hanno cercato di entrare nello stadio per assistere alla partita. Questi tentativi hanno creato movimenti di folla".

Tuttavia, molti tifosi muniti di biglietto affermano di essere stati trattenuti dall'entrare nello stadio in aree troppo affollate.

In un comunicato, il Liverpool si è detto "estremamente deluso" per i problemi fuori dallo stadio e ha chiesto un'indagine formale.

"Non ho ancora potuto parlare con la mia famiglia, ma so che le famiglie hanno avuto serie difficoltà ad entrare allo stadio", ha detto il manager del Liverpool Jurgen Klopp dopo la partita.

"Ho sentito alcune cose che non sono andate bene, è stato ovviamente piuttosto difficile là fuori, ma non ne so di più".

La lunghezza del ritardo ha fatto sì che le squadre dovessero riemergere per un secondo riscaldamento prima dell'inizio della partita.

Con entrambi i gruppi di tifosi che si stavano preparando per l'orario d'inizio originale delle 21:00 locali - e nessun aggiornamento nello stadio fino a quindici minuti dopo - c'era una tensione palpabile nell'aria, con molte conversazioni confuse tra i sostenitori.

Ma l'apparizione del presidente della FIFA Gianni Infantino sui maxischermi ha risvegliato i tifosi dal torpore, e il suo arrivo è stato accolto da clamorosi fischi e insulti da parte di tutto lo stadio.

Quando la cantante Camila Cabello ha finalmente iniziato l'intrattenimento pre-partita, quasi mezz'ora dopo il calcio d'inizio dell'incontro, i sostenitori di entrambe le squadre si sono alternati per soffocare il suo canto, che era a malapena udibile sopra "Ole, Ole, Ole" del Real e "Allez, Allez, Allez" del Liverpool.

Dominio del Liverpool

Il ritardo aveva chiaramente influenzato i giocatori, visto che entrambe le squadre hanno faticato a trovare un qualche tipo di ritmo nelle fasi iniziali. I passaggi sono stati sbagliati, i passaggi sono stati distorti ed entrambe le squadre hanno faticato a trovare un varco nell'area avversaria.

Quando finalmente la prima occasione arriva, dopo oltre 15 minuti di gioco, è grazie a un ottimo lavoro individuale di Trent Alexander-Arnold, che si fa strada tra due difensori del Real prima di scavare un cross basso in area.

Mo Salah si è fatto trovare pronto, ma il cross è arrivato sui suoi piedi in modo un po' goffo e Thibaut Courtois si è fatto trovare pronto. La seconda occasione per Salah è arrivata poco dopo, ma è stata colpita direttamente dal portiere del Real.

È la prima volta che una delle due squadre riesce a esercitare una pressione prolungata sull'altra, e i tifosi del Liverpool tornano a lamentarsi quando Alexander-Arnold, ben piazzato all'interno dell'area di rigore, colpisce la traversa.

Dopo più di cinque minuti di continue ondate di magliette rosse che hanno martoriato la difesa del Real, Sadio Mane ha pensato di aver trovato l'apertura, ma Courtois è riuscito a mettere improbabilmente una mano sul suo tiro e a bloccarlo sul palo.

A dimostrazione di quanto sia stata straordinaria la parata, la maggior parte dei tifosi del Liverpool dall'altra parte dello stadio aveva già iniziato a festeggiare in attesa della rete.

A questo punto, dopo quasi 30 minuti, il meglio che il Real è riuscito a fare è stato un cross di Vinicius che per una frazione di secondo ha dato l'impressione di poter impensierire Alisson nella porta del Liverpool.

Ormai si era delineato un chiaro schema: i biancorossi erano rinchiusi nella propria metà campo, innervositi e incapaci di sfuggire all'assalto del Liverpool.

I tifosi del Real, per loro merito, hanno continuato a cantare e sventolare le loro bandiere e sciarpe nel tentativo di infondere vita alla loro squadra in difficoltà. Avevano i posti migliori per assistere al primo tempo quasi perfetto del Liverpool, ma fortunatamente per loro l'unica cosa che non avevano visto da vicino era un gol.

Poi, all'improvviso, la squadra di Carlo Ancelotti ha dato l'impressione di essere passata in vantaggio completamente in contropiede. Dopo che il pallone è rimbalzato nell'area di rigore, Benzema è intervenuto per infilare il pallone sotto Alisson, ma il suo gol è stato immediatamente annullato dalla bandierina del guardalinee.

Quella che inizialmente sembrava una facile decisione di fuorigioco ha richiesto un'eternità per essere confermata, in quanto gli addetti al VAR hanno lottato per decidere se la palla iniziale fosse uscita da un giocatore del Liverpool.

Alla fine, dopo un'attesa snervante, i giocatori in rosso hanno festeggiato in modo esuberante quando la decisione del fuorigioco è stata confermata. È stata una fine adeguatamente tesa di quello che è stato un primo tempo avvincente.

Il Real colpisce

Il secondo tempo è stato caratterizzato da una certa familiarità con il modo in cui il Liverpool ha mantenuto la pressione su un Real che sembrava rapidamente affondare sotto il peso dell'occasione.

È stato uno spettacolo strano. Dopo tutto, questa è una squadra che si è fatta conoscere in questa competizione, riscrivendo costantemente i libri dei record e realizzando l'apparentemente impossibile.

Poi è arrivato il gol. È stato controcorrente, certo, con il Liverpool che sembrava l'unica squadra in grado di segnare per tutta l'ora iniziale, ma, in verità, questo gol sembrava comunque inevitabile. È sempre così quando gioca il Real Madrid.

Valverde si è fatto spazio sulla destra e ha effettuato un passaggio basso e stuzzicante verso la porta, con Vinicius sul palo più lontano che ha toccato la palla in una rete vuota.

È scoppiata la bolgia. Le scale di cemento dello Stade de France hanno iniziato a tremare mentre i festeggiamenti dei tifosi del Real duravano da quasi cinque minuti. Numerosi razzi sono stati lanciati mentre la parte finale dello stadio ha iniziato a brillare di rosso e il fumo ha riempito la fredda aria parigina.

Salah ha fatto del suo meglio per trascinare il Liverpool al pareggio, tagliando all'interno e piegando un meraviglioso tiro verso il palo più lontano, ma Courtois è stato ancora una volta in grado di respingere in pieno.

Courtois salva il Madrid

Vinicius si prenderà i meriti per il gol della vittoria, ma quando la polvere si poserà, si parlerà della prestazione di Courtois come una delle migliori di tutti i tempi per un portiere in una finale di Champions League.

Mentre il tempo scorreva, ancora una volta ha tenuto a bada Salah, questa volta respingendo il pallone in angolo mentre il tiro dell'egiziano finiva nell'angolino lontano.

"Quando il portiere è l'uomo della partita, qualcosa va storto per l'altra squadra. Nell'ultimo terzo avremmo potuto fare meglio", ha detto Klopp dopo la partita.

Ad ogni occasione sprecata, l'inevitabilità di una vittoria del Madrid cresceva. Lo sentivano i tifosi del Real e lo sentivano anche quelli del Liverpool.

Sebbene la squadra di Klopp abbia continuato a premere fino alla fine, per i tifosi madrileni i festeggiamenti erano già iniziati. L'esplosione di gioia al fischio d'inizio del tempo pieno è stata in gran parte intrisa di sollievo: quei tifosi sanno bene quale sia stato il calvario di questa notte.

Il Real Madrid non avrebbe dovuto arrivare a questo punto. Per tre volte si è trovato di fronte alla sconfitta durante la campagna elettorale e per tre volte è uscito in qualche modo dall'altra parte.

Ma una volta arrivato a Parigi, forse non ci sarebbero stati dubbi sul risultato finale.

Fonte: edition.cnn.com