Il Real Madrid batte il Barcellona e conquista il 100° El Clasico, raggiungendo la finale della Supercoppa spagnola

Il 248° scontro tra queste due grandi rivali si è giocato a Riyadh - il primo ad essere disputato al di fuori della Spagna - con la Reale Federazione Spagnola di Calcio (RFEF) che ha concordato un accordo pluriennale per le semifinali e la finale della Supercoppa che si giocheranno in Arabia Saudita.

L'edizione 2019-20 è stata la prima a essere ospitata dall'Arabia Saudita e la RFEF ha ora concordato un contratto con i sauditi per far sì che il mini-torneo si svolga nel Paese mediorientale fino al 2029, per un valore che, secondo quanto riferito, è di 30 milioni di euro (34 milioni di dollari) a stagione.

L'accordo, orchestrato dal presidente della RFEF Luis Rubiales, è un'ulteriore prova delle ambizioni sportive globali dell'Arabia Saudita.

Tuttavia, mentre l'Arabia Saudita emerge come potente attore dello sport globale, la situazione dei diritti umani del Paese è stata oggetto di attenzione, con attivisti che hanno accusato il Regno di "sportswashing ", un fenomeno in cui regimi corrotti o autocratici investono in eventi sportivi per sbiancare la loro reputazione internazionale.

L'organizzazione della Supercoppa in Arabia Saudita è stata oggetto di critiche anche in Spagna.

Prima di partire per il torneo martedì, il centrocampista dell'Athletic Bilbao Raul Garcia - la cui squadra affronta l'Atletico Madrid nell'altra semifinale di giovedì - ha definito la decisione di ospitare il torneo in Arabia Saudita "una completa assurdità".

"Forse sono della vecchia scuola, ma il calcio è cambiato e i tifosi sono stati dimenticati. Non credo di doverlo dire, chiunque può vederlo", ha detto Garcia, come riportato da Reuters.

Nonostante le proteste, il torneo si terrà all'estero per almeno altri otto anni e mercoledì il Real Madrid è diventato la prima squadra a prenotare il suo posto nella finale di domenica.

La partita contro il Barcellona, giocata allo Stadio Re Fahd di Riyadh, è stata ricca di azione ed è stata esattamente ciò che gli organizzatori sauditi speravano per l'apertura del torneo.

Vinícius Jr. ha portato in vantaggio il Real Madrid dopo 25 minuti, prima che l'attaccante olandese Luuk de Jong pareggiasse per il Barcellona poco prima dell'intervallo.

Karim Benzema ha segnato a poco meno di 20 minuti dalla fine e il Real sembrava avviato verso la vittoria, ma il gol dell'adolescente Ansu Fati a sette minuti dal termine ha fatto sì che la partita andasse ai tempi supplementari.

Tuttavia, il Real si è portato nuovamente in vantaggio grazie a Valverde otto minuti dopo i tempi supplementari e il Barcellona non è riuscito a trovare il pareggio per la terza volta, il che significa che i Los Blancos affronteranno l'Atletico Madrid o l'Athletic Bilbao nella finale di domenica, ospitata al King Abdullah Sport City Stadium.

Fonte: edition.cnn.com