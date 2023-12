Personale

Il re Salman bin Abdulaziz Al-Saud in pillole

Data di nascita: 31 dicembre 1935

Luogo di nascita: Riyadh, Regno dell'Arabia Saudita

Padre: Re Abdulaziz bin Abdulrahman al Saud

Madre: Hassa bint Ahmed al-Sudairi

Matrimoni: I nomi delle mogli non sono disponibili pubblicamente, ma secondo la tradizione islamica non gli sono consentiti più di quattro matrimoni alla volta.

Figli: Il numero esatto non è disponibile pubblicamente. I figli includono: Sultano, Mohammed, Abdulaziz, Faisal, Khaled, Turki.

Istruzione: Ha frequentato la Scuola dei Principi

Religione: Wahhabismo (una setta islamica conservatrice)

Altri fatti

È uno dei "Sette Sudairi", figli di re Abdulaziz che condividono tutti la stessa madre e che sono stati i più potenti all'interno della Casa di Saud.

È stato il terzo principe a essere nominato erede da re Abdullah, salito al trono nel 2005.

Ha imparato a memoria il Corano all'età di 10 anni.

Era conosciuto come il disciplinatore della famiglia e, a quanto pare, manteneva una "prigione" della famiglia reale dove venivano rinchiusi i membri indisciplinati o erranti della famiglia reale.

Suo figlio, il Principe Sultano, era uno specialista del carico utile in una missione dello Space Shuttle Discovery del 1985.

Cronologia

1955-1960 e 1963-2011 - Governatore di Riyadh.

Novembre 2011 - Diventa ministro della Difesa dopo la morte del fratello, il principe ereditario Sultan.

11 aprile 2012 - Durante una visita ufficiale negli Stati Uniti, il Principe Salman incontra il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

18 giugno 2012 - Re Abdullah lo nomina principe ereditario ed erede al trono.

28 agosto 2012 - Il principe ereditario Salman viene lasciato per la prima volta alla guida del Regno dell'Arabia Saudita mentre il re è in "congedo speciale".

22 gennaio 2015 - Diventa ufficialmente il nuovo re dell'Arabia Saudita dopo la morte di re Abdullah.

23 gennaio 2015 - Re Salman afferma con decreto reale il principe ereditario Muqrin come successore del re e il vice principe ereditario Mohammed bin Nayef come secondo in linea di successione al trono.

27 gennaio 2015 - Obama e la First Lady Michelle Obama fanno visita a Re Salman in Arabia Saudita.

10 febbraio 2015 - IlPrincipe Carlo visita Re Salman durante un tour di sei giorni in Medio Oriente.

29 aprile 2015 - Re Salman solleva dall'incarico il principe ereditario Muqrin e nomina Mohammed bin Nayef nuovo principe ereditario, prossimo nella linea di successione al trono.

20 aprile 2016 - Incontro con Obama a Riyadh, in mezzo alle tensioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita per gli sconvolgimenti regionali, il calo del prezzo del petrolio e altri punti di contrasto.

20-22 maggio 2017 - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump visita il re a Riad durante il suo primo viaggio all'estero.

21 giugno 2017 - Rimuove bin Nayef come principe ereditario e nomina suo figlio, Mohammed bin Salman.

Novembre 2017 - Ordina un'epurazione senza precedenti di principi e funzionari governativi, accusandoli di corruzione. Centinaia di arrestati sono detenuti all'hotel Ritz Carlton di Riyadh, che rimane chiuso per oltre due mesi.

2 ottobre 2018 - JamalKhashoggi, dissidente saudita ed editorialista del Washington Post che viveva in Virginia, scompare dopo essere entrato nel consolato saudita di Istanbul. Le autorità turche affermano in seguito che Khashoggi è stato ucciso e smembrato nell'edificio da una squadra di 15 persone. I funzionari sauditi affermano che Khashoggi è stato ucciso durante un tentativo mal riuscito di rapimento.

14 ottobre 2018 - Secondo quanto riportato dai media sauditi e turchi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiamato per discutere la convocazione di un gruppo di lavoro per indagare sull'uccisione di Khashoggi .

16 ottobre 2018 - Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo visita il re Salman e il principe bin Salman a Riad per parlare della morte di Khashoggi. Entrambi negano di essere a conoscenza delle violenze nel consolato.

31 ottobre 2018 - Ilprocuratore capo dell'Arabia Saudita afferma che le prove indicano che Khashoggi è stato ucciso in un atto di omicidio premeditato. I funzionari sauditi sostengono che il re Salman e il principe bin Salman non sono coinvolti.

23 luglio 2020 - Si sottopone a un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea.

15 luglio 2022 - IlPresidentedegli Stati UnitiJoe Biden visita il Re Salman e il Principe bin Salman a Gedda. Biden indica al principe bin Salman che ritiene che bin Salman sia responsabile dell'uccisione di Khashoggi.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com