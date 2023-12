Personale

Il re Juan Carlos I in breve

Data di nascita: 5 gennaio 1938

Luogo di nascita: Roma, Italia

Nome di nascita: Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Borbon y Borbon

Padre: Don Juan de Borbon y Battenburg, Conte di Barcellona, terzo figlio del Re Alfonso XIII di Spagna

Madre: Dona Maria de las Mercedes de Borbon y Orleans, Principessa delle Due Sicilie e Contessa di Barcellona

Matrimonio: Principessa Sofia di Grecia (14 maggio 1962-oggi)

Figli: Infanta Elena di Spagna, Elena Maria, Isabel, Dominica de Silos de Borbon y Grecia, Duchessa di Lugo, dicembre 1963; Infanta Cristina delle Asturie, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, Duchessa di Palma di Maiorca, giugno 1965; Principe delle Asturie, Felipe Juan Pablo Alfonso y de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos de Borbón y Grecia, gennaio 1968.

Istruzione: Marianista, Friburgo, Svizzera; Istituto San Isidro, Madrid, Spagna; Collegio degli Orfani della Marina, Spagna; Accademia Militare di Saragozza, Saragozza, Spagna; Collegio Navale, Marin, Spagna; Accademia Aerea Spagnola, San Javier, Spagna; Università di Madrid, Spagna.

Militare: Esercito spagnolo, Marina spagnola, Aeronautica spagnola

Altri fatti

La famiglia reale spagnola paga le imposte sul reddito per disposizione costituzionale e vive per scelta in una residenza di caccia riconvertita, il Palazzo della Zarzuela.

Il Palacio Real, il Palazzo Reale di Madrid, viene utilizzato per eventi formali come le visite dei capi di Stato.

Ha visitato per la prima volta gli Stati Uniti nel 1958, durante l'addestramento come guardiamarina a bordo della nave Juan Sebastian Elcano.

Pronipote della Regina Vittoria, lontano cugino della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo.

Sia il re Juan Carlos che la regina Sofia sono discendenti della regina Vittoria.

Parente alla lontana di re Ferdinando e della regina Isabella di Spagna del XV secolo.

Cronologia

1947 - La legge di successione del Generalissimo Francisco Franco dichiara che la famiglia reale spagnola sarà restaurata alla sua morte.

1948 - Compie il primo viaggio in Spagna, dopo che Franco e Don Juan de Borbon concordano un'educazione spagnola per l'erede apparente.

1960 - Completa l'addestramento militare e diventa il primo ufficiale spagnolo a ricoprire il grado di tenente in tutti e tre i rami dell'esercito.

Agosto 1962 - Durante la luna di miele, visita gli Stati Uniti e incontra il presidente americano John F. Kennedy.

1969 - Investito della carica di principe ereditario e designato come successore di Franco.

22 novembre 1975 - Incoronato Juan Carlos I, re di Spagna, due giorni dopo la morte di Franco, ripristina la monarchia spagnola dopo un interregno di 44 anni.

1-4 giugno 1976 - Primomonarca spagnolo in carica a visitare gli Stati Uniti. Incontra il presidente statunitense Gerald Ford.

1977 - Vengono attuate riforme politiche che portano alle prime elezioni democratiche dal 1936.

1978 - L'adozione di una nuova costituzione conferisce alla monarchia un ruolo più che titolato o cerimoniale nel governo.

Febbraio 1981 - Un tentativo di colpo di Stato viene bloccato quando le forze fedeli al re rifiutano di unirsi alla ribellione.

2000 - Celebra il suo 25° anniversario sul trono.

11 marzo 2004 - Discorso alla nazione e visita i feriti dopo l'esplosione di 10 bombe su quattro treni pendolari nell'ora di punta a Madrid.

10 novembre 2007 - Durante il vertice iberoamericano di Santiago del Cile, il presidente venezuelano Hugo Chavez gli dice: "Perché non stai zitto?" (¿Por qué no te callas?).

8 maggio 2010 - Viene rimossa un'escrescenza dal polmone destro, che si rivela benigna.

8 agosto 2010 - Con la Regina Sofia, ospita la First Lady statunitense Michelle Obama e la figlia minore Sasha nel palazzo estivo dell'isola di Maiorca.

14 aprile 2012 - Subisce unintervento di sostituzione dell'anca dopo essere caduto durante un viaggio in Botswana. Viene riammesso nel corso del mese per "ridurre una dislocazione" dell'anca. Si sottopone a un altro intervento chirurgico all'anca nel novembre 2012.

Luglio 2012 - Viene rimosso dalla carica di presidente onorario del World Wildlife Fund (WWF) - Spagna dopo che il suo viaggio di aprile a caccia di elefanti in Botswana è stato ampiamente criticato. "Sebbene non sia illegale, la caccia è stata ampiamente considerata incompatibile con la posizione del Re alla guida del WWF-Spagna", ha dichiarato il gruppo in un comunicato. Il re ricopriva la carica onoraria dal 1968.

3 marzo 2013 - Viene ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico all'ernia del disco. Mentre si sta riprendendo, scoppia un piccolo incendio all'interno dell'ospedale, ma lui non viene colpito.

Settembre 2013 - Si sottopone a Madrid a un terzo intervento chirurgico all'anca per sostituire l'articolazione infetta.

2 giugno 2014 - Annuncia l'abdicazione a favore del figlio , il Principe Felipe.

18 giugno 2014 - Abdica formalmente.

14 gennaio 2015 - Una giuria di 12 giudici decide che Juan Carlos deve affrontare una causa di paternità - intentata da una donna belga che sostiene che sia suo padre - davanti alla Corte Suprema del Paese. Ingrid Sartiau, di Bruxelles, sostiene che sua madre e Juan Carlos hanno avuto una relazione alla fine del 1965 e che lei è nata, di conseguenza, nell'agosto del 1966. All'epoca Juan Carlos era sposato ma ancora principe.

11 marzo 2015 - La Corte Suprema spagnola respinge la causa di paternità contro Juan Carlos.

29 novembre 2016 - Partecipa alla commemorazione dell'ex leader cubano Fidel Castro.

2 giugno 2019 - Si ritira ufficialmente dalla vita pubblica.

8 giugno 2020 - La Corte Suprema spagnola annuncia un'indagine su Juan Carlos per possibili reati legati a un presunto trasferimento di 100 milioni di dollari dal re saudita nel 2008 per un progetto ferroviario ad alta velocità in Arabia Saudita. Anche la Svizzera sta indagando sul contratto.

3 agosto 2020 - Lascia la Spagna a causa di un'indagine su presunti affari finanziari. In una lettera al figlio, re Felipe VI, Juan Carlos scrive di aver preso la decisione di andarsene "di fronte alla ripercussione pubblica che alcuni eventi passati della mia vita privata stanno generando".

Dicembre 2021 - I procuratori svizzeri ritirano le accuse contro Juan Carlos in merito al progetto ferroviario saudita.

Marzo 2022 - I procuratori spagnoli chiudono le indagini su Juan Carlos e non formulano alcuna accusa.

19 maggio 2022 - Residente negli Emirati Arabi Uniti da quando si è autoimposto l'esilio, Juan Carlos si reca in Spagna per la prima volta dopo essere fuggito quasi due anni prima.

6 ottobre 2023 - L'Alta Corte di Londra respinge la causa intentata dalla sua ex amante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, che accusa Juan Carlos di aver coordinato una campagna di molestie e sorveglianza nei suoi confronti. Juan Carlos ha negato le accuse.

