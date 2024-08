- Il re Carlo rivolge un appello al popolo

I tumulti xenofobi nel Regno Unito continuano a richiedere consistenti schieramenti di polizia. Per la prima volta, il re Carlo III (75) ha parlato delle disordini, lodando sia la polizia che i contromanifestanti. Un portavoce di Buckingham Palace, citando la BBC, ha riferito le parole del sovrano, attualmente in Scozia: "Il Re desidera esprimere il suo incoraggiamento per i molti esempi di spirito comunitario che contrastano l'aggressione e la criminalità con compassione e risolutezza."

Ha anche espresso la sua "sentita gratitudine alla polizia e ai servizi di emergenza per tutto ciò che stanno facendo per ristabilire la pace nelle aree colpite dalla violenza". Spera che "i valori condivisi del reciproco rispetto e della comprensione continueranno a rafforzarsi e unire la nazione."

Attacco Brutale come Scatenante

I tumulti ostili ai migranti sono stati scatenati da un attacco a coltellate da parte di un 17enne nella città costiera di Southport. Tre bambini sono morti mentre partecipavano a una lezione di danza di Taylor Swift, e altri dieci sono rimasti feriti, alcuni gravemente.

Swift ha poi espresso il suo shock per questo atto di violenza: "L'orrore dell'attacco di ieri a Southport mi colpisce ancora e sono completamente sconvolta... La perdita di vite e innocenza e il trauma orribile inflitto a tutti i presenti, alle famiglie e ai primi soccorritori. Erano solo bambini a una lezione di danza", ha scritto su Instagram. Ha detto di essere "senza parole per esprimere le mie condoglianze a queste famiglie."

Da allora, si sono svolte contromanifestazioni contro i tumulti dei gruppi di estrema destra in diverse città, con migliaia di persone che manifestano contro il razzismo e il fascismo.

