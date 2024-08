Il re Carlo ringrazia la polizia.

Dopo l'aggressione con un coltello a tre ragazze in una scuola di Southport, in Inghilterra, estremisti di destra hanno preso di mira attività commerciali musulmane in tutto il paese. Migliaia di agenti di polizia hanno contenuto la violenza in alcuni casi pericolosi. Re Carlo III ha personalmente ringraziato loro per questo.

Re Carlo III ha espresso la sua gratitudine alla polizia dopo i disordini di estrema destra. Il sovrano ha parlato con il Primo Ministro Keir Starmer e i rappresentanti della polizia per discutere della situazione, come ha dichiarato un portavoce del palazzo. Carlo "ha espresso la sua sincera gratitudine alla polizia e ai servizi di emergenza per tutto ciò che stanno facendo per ristabilire la pace nelle aree interessate". È stato anche "incoraggiato da molti esempi di spirito comunitario". La passione e la resilienza della maggioranza, ha detto, è stata una risposta all'aggressività e alla criminalità di una minoranza, usando il suo solito linguaggio.

"Spera che i valori condivisi del reciproco rispetto e della comprensione si rafforzeranno e uniranno ulteriormente la nazione", ha dichiarato il portavoce. Il Re vorrebbe visitare le aree interessate, ma lo farà solo quando non aggiungerà uno sforzo supplementare alla polizia.

740 persone arrestate da allora

Dopo un'aggressione mortale con un coltello a Southport, vicino a Liverpool, dove tre ragazze di circa 12 anni sono morte e altre sono state ferite, i disordini di estremisti di destra hanno mantenuto molte città inglesi in allerta per giorni. Hanno preso di mira alloggi per richiedenti asilo, moschee, negozi e forze di sicurezza. Migliaia di agenti di polizia sono stati deployment, con decine feriti.

Il mercoledì, migliaia di persone in diverse città inglesi hanno manifestato pacificamente contro la violenza. Da allora, la situazione si è calmata. Tuttavia, il Primo Ministro Keir Starmer ha sottolineato che la polizia rimarrà in allerta.

Secondo l'agenzia di stampa PA, circa 740 persone sono state arrestate per aver partecipato o istigato la violenza. Più di 300 sono state incriminate e decine sono state condannate a pene detentive di durata variabile.

