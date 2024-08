Il re Carlo III condivide una moneta di un centesimo con le api

Il regno di Re Carlo III sul panorama monetario britannico sta guadagnando slancio, in particolare riguardo alle banconote e alle monete. La banca centrale sta ora emettendo quasi tre milioni di nuove monete da una sterlina, ornate con l'immagine del re. Queste monete mettono in evidenza l'impegno del monarca per la conservazione dell'ambiente, come dimostrano le scelte di progettazione.

In procinto di raggiungere il suo secondo anno dal suo insediamento, l'immagine di Re Carlo III sta finalmente facendo la sua comparsa sulle monete da una sterlina britannica. La Zecca Reale della Gran Bretagna ha annunciato che circa tre milioni di queste monete saranno distribuite. Un lato della moneta rappresenta un paio di api, una rappresentazione dell'amore del monarca per la natura e la protezione dell'ambiente. Il ritratto regale del Re è presente sull'altro lato. Dal novembre 2023, una moneta da 50 centesimi con un salmone dell'Atlantico è in circolazione.

Come dichiarato da Barbara Morgan, direttore responsabile della Zecca Reale della Gran Bretagna, "Miriamo a che i disegni di tutte le denominazioni di monete scatenino discussioni significative sulla conservazione di queste specie chiave". Le altre monete che recano l'immagine del Re, che verranno introdotte progressivamente, mettono in evidenza anche l'impegno del capo di stato per l'ambiente.

Un topolino campagnolo adorna la moneta da 1 centesimo, mentre uno scoiattolo rosso adorna la moneta da 2 centesimi. La moneta da 5 centesimi presenta una foglia di quercia, la moneta da 10 centesimi mostra un fagiano dorato, e la moneta da 20 centesimi presenta un pulcinella di mare. La moneta da 2 sterline esibisce i fiori nazionali dei quattro paesi costituenti del Regno Unito: rosa (Inghilterra), narcisi (Galles), cardi (Scozia) e trifoglio (Irlanda del Nord).

In totale, 2,975 milioni di monete da una sterlina verranno rilasciate attraverso le banche e gli uffici postali. Carlo ha regnato come Re della Gran Bretagna, salendo al trono dopo la morte della sua madre, la regina Elisabetta II, l'8 settembre 2022. Le monete con l'immagine di Elisabetta continuano a circolare e mantengono la loro validità. L'immagine di Re Carlo III è stata anche presente sulle banconote dal giugno scorso.

L'impegno della monarchia per la conservazione dell'ambiente continua con i nuovi disegni di monete di Re Carlo III, come dimostrato dall'inclusione di api e altre specie sulle monete. Il messaggio ambientale della monarchia viene ulteriormente rafforzato attraverso l'uso di questi simboli sulle monete durante il regno di Re Carlo III.

