- Il RB Leipzig ha assunto il norvegese Nusa come sostituto di Dani Olmo.

La squadra della Bundesliga RB Lipsia ha trovato un sostituto per Dani Olmo, che ha raggiunto il FC Barcellona. Solo una settimana dopo la partenza di Olmo, i Sassoni hanno presentato Antonio Nusa come loro nuovo acquisto. Il 19enne norvegese arriva dal club belga di prima divisione FC Bruges e ha firmato un contratto fino al 2029. Il costo del trasferimento è stato riportato intorno ai €22 milioni.

Bayer Leverkusen e Crystal Palace erano stati segnalati come interessati a Nusa. Lo scorso anno, si diceva che ci fossero trattative concrete con il FC Arsenal e il FC Chelsea.

"Antonio si adatta perfettamente al DNA dell'RB Lipsia. È giovane, ha potenziale di sviluppo, è molto ambizioso e desideroso di imparare, ma allo stesso tempo ha già alle spalle circa 100 partite professionistiche e si è fatto notare sia con Bruges che con la nazionale norvegese. Tra i giocatori della sua fascia d'età in Europa, senza dubbio fa parte dei migliori", ha dichiarato il direttore sportivo dell'RB, Marcel Schäfer.

Talentuoso offensivo con molta esperienza

Nusa è considerato un talento offensivo che può giocare su entrambe le ali e centralmente come numero 10. Il sette volte internazionale norvegese ha lasciato il suo club di formazione Stabæk per Bruges nel 2021, giocando 86 partite per i belgi, vincendo due campionati e una Supercoppa. Ha segnato sette gol e fornito sei assist per il club.

Prima di Nusa, l'RB aveva ingaggiato il portiere Maarten Vandevoordt (RK Genk) e Assan Ouédraogo (FC Schalke 04). Xavi Simons (Paris Saint-Germain/prestito) rimarrà. Sono previsti ulteriori trasferimenti, ma dovrebbero rinforzare la difesa.

