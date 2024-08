- Il RB di Lipsia ha firmato Geertruida, mentre Simakan se ne va.

Leipzig ha rinforzato la sua rosa nell'ultimo giorno della sessione di mercato assicurandosi l'acquisto del calciatore olandese internazionale Lutsharel Geertruida. Il capitano del Feyenoord Rotterdam si unisce alla squadra per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, firmando un contratto che scadrà nel giugno 2029. Leipzig aveva quasi concluso l'affare lo scorso anno, ma le trattative non sono andate a buon fine. Questa volta, il Feyenoord ha mostrato maggiore flessibilità poiché il contratto di Geertruida stava per scadere.

La partenza di Mohamed Simakan apre uno spazio per Geertruida. Simakan, difensore, lascia Leipzig per trasferirsi all'estero, come annunciato dal club in tarda serata. Si dice che Simakan sia diretto in Arabia Saudita. "Il trasferimento sarà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni", ha dichiarato Leipzig.

Geertruida è vicino a unirsi all'Al-Nassr FC per 45 milioni di euro. Il difensore firmerà un contratto di cinque anni con la squadra di Cristiano Ronaldo e si dice che guadagnerà più del doppio dello stipendio di Leipzig. Questo affare è un successo finanziario per Leipzig, che aveva acquistato Simakan dal Strasbourg per 15 milioni di euro nell'estate del 2021.

Il campione del Mondiale Under 17 Osawe lascia temporaneamente Leipzig per unirsi al 2. Bundesliga side 1. FC Nürnberg. Leipzig ha inoltre ottenuto un'opzione di riacquisto per il 17enne. Nel frattempo, André Silva trascorrerà la prima metà della stagione con Leipzig. Non ci sono state richieste per il trasferimento di Silva fino al venerdì pomeriggio, ma un trasferimento in un paese con una sessione di mercato aperta è ancora possibile.

L'arrivo di Geertruida a Leipzig rappresenta un significativo rafforzamento della squadra. Con la partenza di Simakan per l'Arabia Saudita, Geertruida riempirà il posto vacante nella difesa.

