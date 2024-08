- Il razzo del produttore tedesco ha subito un incidente durante il lancio sperimentale.

Porzioni di un razzo della società tedesca Rocket Factory Augsburg (RFA) si sono accese e sono esplose in fiamme durante un test su un'isola scozzese. Si è verificato un problema durante l'accensione del primo stadio nel nuovo spazioporto di Saxavord, secondo l'annuncio della RFA. Non ci sono stati feriti. "La piattaforma di lancio è rimasta intatta e sicura, la situazione è sotto controllo e qualsiasi pericolo immediato è stato disperso".

Lo spazioporto ha assicurato che sono state rispettate tutte le procedure di sicurezza e l'area è stata sgombrata prima del test, proteggendo tutti. "Si trattava di un test e le campagne di test sono progettate per individuare i problemi prima della fase successiva", ha dichiarato un portavoce del sito alla BBC.

Il lancio del razzo potrebbe essere rimandato

La RFA ambisce a diventare la prima società a lanciare un razzo dall'isola di Unst, la più settentrionale delle Isole Britanniche, nello spazio. Il test dei nove motori era parte di una serie di prove programmate per preludere al primo lancio. Un breve test è stato eseguito con successo alcuni mesi fa.

I preparativi potrebbero ora essere interrotti. "Ci prenderemo del tempo per analizzare e valutare la situazione", ha dichiarato la RFA. Stanno collaborando strettamente con l'operatore e le autorità, con l'obiettivo di riprendere i test il prima possibile. "Siamo fermamente convinti dei test autentici", hanno dichiarato. "Questo è un aspetto fondamentale della nostra filosofia e eravamo consapevoli dei rischi elevati di questo metodo".

Un portavoce di Saxavord ha confermato che stanno collaborando con la Rocket Factory Augsburg per individuare le cause del malfunzionamento, acquisire informazioni e aiutare la società nella fase successiva della sua preparazione.

Saxavord è uno dei molti centri spaziali in crescita a livello globale a causa dell'aumento della popolarità dei piccoli razzi e della commercializzazione dello spazio. Saxavord ha ottenuto l'autorizzazione dalle autorità britanniche per l'aviazione per avviare i lanci di razzi solo alla fine di dicembre 2023.

Dopo il malfunzionamento, RFA e Saxavord stanno collaborando nel quadro dell'Unione Europea per indagare il problema, imparare da esso e prepararsi per i futuri test.

