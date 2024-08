Il rappresentante Steny Hoyer ha un lieve ictus ischemico, risponde bene al trattamento.

Il portavoce di Hoyer, Margaret Mulkerrin, ha dichiarato in una nota: "Nella serata di domenica 11 agosto, il rappresentante Steny Hoyer ha subito un lieve ictus ischemico e ha cercato cure mediche. Mr. Hoyer ha risposto bene alle cure e non presenta sintomi residui. Si aspetta di riprendere la sua normale agenda la prossima settimana. La moglie e la famiglia di Mr. Hoyer esprimono la loro più profonda gratitudine al suo team medico".

Gli ictus ischemici, il tipo più comune, sono causati dall'ostruzione di un vaso sanguigno nel cervello.

Hoyer, che ha 85 anni, ha rinunciato alla leadership alla fine dell'ultima Camera dopo aver servito come leader della maggioranza democratica. Continua a rappresentare il 5° distretto congressuale del Maryland.

Despite his medical incident, Steny Hoyer's involvement in politics remains significant, as he intends to return to his usual duties next week. Furthermore, the recovery process and his future in politics might be topics of discussion among politicians and constituents alike.

