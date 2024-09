Il rappresentante russo nelle nazioni occidentali esprime preoccupazioni significative

Il clamore per i negoziati di pace nel conflitto ucraino sta aumentando, ma l'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, rimane scettico e respinge le proposte da Kiev. Ha anche parlato della situazione globale e ha tracciato paragoni con l'era della Guerra Fredda.

Secondo Sergei Nechaev, i paesi occidentali non stanno rispettando le regole. Ha dichiarato in un'intervista a Deutschlandfunk che la situazione è "significativamente più critica" rispetto al periodo della Guerra Fredda. In quel periodo, c'erano linee guida che entrambe le parti seguivano. Tuttavia, ha criticato la situazione attuale, affermando che i partner occidentali non stanno rispettando queste regole. La Russia, che è impegnata in una guerra in Ucraina da un decennio e ha illegalmente annesso diverse regioni ucraine, ritiene che l'Ucraina stia ottenendo ogni tipo di armi, con una rivalità su chi ne fornisce di più.

Nechaev ha risposto alla discussione attuale sulla richiesta di Kiev di utilizzare i missili a lungo raggio occidentali contro il territorio russo per migliorare la difesa contro gli attacchi russi. Ha dichiarato: "Sarebbe una situazione completamente inesplorata per noi, con tutte le conseguenze che ne derivano". Tale autorizzazione potrebbe rendere i paesi NATO "firmemente in conflitto" con la Russia, posizionandoli irrevocabilmente come parti in conflitto.

Tuttavia, Nechaev ha espresso cautela riguardo alla possibilità di negoziati di pace nel conflitto ucraino. In primo luogo, è necessario un piano di pace, secondo Nechaev. Solo quando un progetto sarà disponibile, la Russia potrà valutare la sua allineamento con i propri obiettivi. Se si rivelasse un'altra versione della formula di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sarebbe completamente inaccettabile per la Russia.

In una recente intervista estiva della ZDF, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sostenuto l'urgenza di accelerare gli sforzi per un accordo di pace. Scholz, della SPD, ha suggerito che ci sarà un'altra conferenza di pace, anche se non ha specificato una data. Era d'accordo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul fatto che la Russia dovrebbe essere coinvolta nella conferenza.

La Russia si rifiuta di ritirare il suo dispiegamento di truppe

La formula di pace di Zelensky richiede il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino, qualcosa che la Russia si oppone fermamente. Scholz ha sostenuto un processo di pace nel conflitto della Russia contro l'Ucraina sin dalla fine di agosto. Durante la sua visita in Kazakhstan lunedì, ha ribadito il suo sostegno a una conferenza di pace che coinvolga la Russia. Tuttavia, la Russia deve anche contribuire ponendo fine alla sua aggressione. Finora, non c'è stata alcuna proposta per un piano di pace concreto da parte del Cancelliere.

Rappresentanti di 93 nazioni hanno partecipato alla prima conferenza per la pace in Svizzera lo scorso giugno, ma la Russia non è stata invitata. Il principale alleato della Russia, la Cina, ha evitato la conferenza. Il luogo e la data per la conferenza successiva rimangono ancora da determinare.

La Russia sta conducendo un attacco su larga scala contro l'Ucraina confinante da oltre due anni e mezzo, occupando circa un quinto del territorio e rivendicando ulteriori territori. In autunno 2022, Putin ha annesso le regioni di Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia; nonostante il controllo parziale delle forze russe su queste regioni, Kiev esige il ritiro delle truppe russe anche dalla penisola di Crimea annessa.

