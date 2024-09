- Il rappresentante parlamentare Enseleit passa dalla FDP alla CDU.

La 54enne politica Sabine Enseleit ha lasciato inaspettatamente il gruppo FDP e si è unita al gruppo CDU. Ha citato divergenze filosofiche crescenti con la strategia del FDP, in particolare sulla politica delle droghe, e l'assenza di responsabilità all'interno del FDP statale dopo i deludenti risultati delle elezioni locali e europee di giugno come motivi. Enseleit ha spiegato la sua decisione a Schwerin.

Cambiamento di Partito e Fazione

Enseleit ha dichiarato: "Non si trattava di trovare modi per migliorare. Ho gradualmente perso la fede nel poter ancora portare avanti il cambiamento". Ha criticato la mancanza di autoanalisi e responsabilità individuale nella parte alta del FDP statale. Enseleit, che era stata parte del FDP dal 2019, ha anche rassegnato le dimissioni dal partito e ha presentato una domanda per unirsi alla CDU. In precedenza, aveva lavorato per la CDU come imprenditore e docente universitario prima di essere eletta al parlamento statale nel 2021.

Secondo Politico FDP a Unirsi all'Unione in Breve Tempo

Il passaggio di Enseleit segue il trasferimento del rappresentante parlamentare di Amburgo Anna von Treuenfels-Frowein all'Unione.

Caldo Benvenuto nella Fazione CDU

Il leader di stato e di fazione della CDU del Meclemburgo-Pomerania Anteriore Daniel Peters ha espresso gioia per l'arrivo di Enseleit, definendola un "MP dedito e rispettato per la CDU". La fazione ha accolto unanimemente lei nelle sue file durante un incontro di martedì.

CDU Visibile Opposizione nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Peters ha notato che il passaggio di Enseleit invia un messaggio che la CDU è l'opposizione "percettibile" nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. La CDU ora ha 13 MPs, lo stesso numero della precedente più grande fazione dell'opposizione, l'AfD.

Aree di Focus di Enseleit con la CDU

Enseleit si concentrerà sulla trasporto e digitalizzazione per la CDU nel parlamento statale, con l'esercito e il marketing statale anche inclusi.

CDU Aperta ad Altri Parlamentari

Peters ha utilizzato il guadagno di personale per ribadire la disponibilità della fazione CDU ad accettare altri parlamentari insoddisfatti. "Siamo aperti a coloro che fondamentalmente condividono i nostri valori e vogliono contribuire al cambiamento politico nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore", ha detto Peters. Questa offerta è estesa a tutti i partiti. "Credo che ci siano anche persone nella fazione AfD che vogliono prendere le distanze da questo estremismo e dalle lotte interne di questa fazione", ha detto Peters. Tuttavia, le decisioni della parte federale di prendere le distanze dall'AfD non saranno sfidate.

Fazione del Parlamento Statale FDP Parla di Distanza

La fazione del parlamento statale FDP non è stata sorpresa dalla decisione di Enseleit. La sua uscita è legata a un'estraneità a lungo termine dalla fazione e all'elezione della leadership della fazione prima delle vacanze estive, in cui Enseleit non era rappresentata. "La decisione di oggi è la logica conclusione di questi sviluppi e non ci ha sorpresi", ha commentato il leader della fazione René Domke sulla decisione di Enseleit.

Alle elezioni statali del 2021, il FDP ha ricevuto il 5,8% dei voti e

Leggi anche: