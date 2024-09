Il rappresentante di ChatGPT si dirige alla Casa Bianca per una discussione sulla domanda di energia dell'IA.

Esponenti del settore tecnologico, tra cui Sam Altman di OpenAI, Ruth Porat di Google e Dario Amodei di Anthropic, sono attesi alla riunione, secondo una fonte vicina alla questione che ha condiviso l'informazione con CNN.

Il raduno, finora non reso pubblico, rappresenta il primo incontro tra alti funzionari della Casa Bianca e leader dell'industria tecnologica per discutere strategie per contenere la vorace fame di energia dell'IA.

L'evento sottolinea come i leader aziendali e gli ufficiali governativi sono costretti ad affrontare gli ostacoli emersi dall'esplosione dell'IA, che ha attirato l'interesse degli investitori a Wall Street.

Alla riunione parteciperanno il Segretario all'Energia Jennifer Granholm, il Segretario al Commercio Gina Raimondo, insieme ad altri alti funzionari dell'amministrazione Biden-Harris, oltre a rappresentanti di Microsoft, secondo le informazioni della Casa Bianca.

Né il Presidente Joe Biden né la Vicepresidente Harris sono attesi alla riunione.

La crescita esponenziale dell'IA energivora ha suscitato preoccupazioni che la tecnologia possa sovraccaricare la rete elettrica degli Stati Uniti, mentre l'amministrazione Biden cerca di accelerare la transizione dal carbone e da altri combustibili fossili.

Sebbene l'IA abbia il potenziale per risolvere problemi urgenti come il cambiamento climatico e il cancro, porta anche difficoltà altrettanto complesse, come soddisfare la notevole domanda di elettricità richiesta dai sistemi AI avanzati.

In effetti, una singola query su ChatGPT consuma circa 10 volte più elettricità di una ricerca media su Google, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Entro il 2026, il settore dell'IA è previsto consumare almeno 10 volte più elettricità rispetto al 2023, aggiunge l'AIE.

L'IA è prevista per causare un aumento del 160% della domanda di energia dei data center entro il 2030, secondo Goldman Sachs. I fabbisogni energetici dell'IA sono così vasti che richiederanno un significativo aumento della domanda di energia negli Stati Uniti per il resto di questo decennio, sostiene la banca.

In una dichiarazione a CNN, la portavoce della Casa Bianca Robyn Patterson ha riconosciuto: "Il Presidente Biden e la Vicepresidente Harris sono determinati a rafforzare la leadership degli Stati Uniti nell'IA, assicurando che i data center siano stabiliti negli Stati Uniti e promuovendo lo sviluppo responsabile della tecnologia".

Oltre a Zients, Brainard, Sullivan e ai massimi funzionari climatici Ali Zaidi e John Podesta, altri funzionari statunitensi partecipanti alla riunione sull'energia dell'IA del giovedì includono il Chief of Staff della Casa Bianca Jeff Zients, il Consigliere Economico Nazionale Lael Brainard, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan e i massimi funzionari climatici Ali Zaidi e John Podesta.

La riunione deriva da un'iniziativa dell'amministrazione Biden del luglio 2023, volta a ottenere impegni dalle principali compagnie AI per sottoporre i nuovi sistemi AI a test indipendenti prima del rilascio pubblico e per etichettare chiaramente il contenuto generato dall'IA.

Questo giorno è importante per Sam Altman, che parteciperà a uno speciale sull'IA alle 20:00 ET su ABC condotto da Oprah Winfrey. L'ex CEO di Microsoft Bill Gates è anche previsto per la trasmissione.

