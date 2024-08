- Il rappresentante dell'autorità elettorale ha divulgato circa 358.000 richieste di schede elettorali.

Per le prossime elezioni locali della Turingia, più di un quinto degli elettori ha richiesto voti per corrispondenza - molto più della metà di un decennio fa. Con solo tre giornileft before the polls, circa 358.000 elettori avevano richiesto i materiali per il voto per corrispondenza, come riferito dal commissario elettorale di Erfurt. Ciò equivale a circa il 21,7% degli elettori della Turingia, rispetto al 13,2% alla stessa fase del 2019.

Entro mercoledì sera, circa 294.000 dei voti per corrispondenza richiesti erano stati restituiti alle autorità locali o depositati lì. L'entusiasmo più alto per il voto per corrispondenza finora è stato osservato nei due distretti elettorali di Jena, con il 36,2% e il 31,8%, mentre il minor interesse si può trovare nel distretto di Altenburger Land I (15,5%) e nel distretto di Sömmerda II (16,1%).

Il commissario elettorale dello stato suggerisce che qualsiasi elettore che ancora voglia esprimere il proprio voto attraverso un voto per corrispondenza per le elezioni locali dovrebbe ora ritirare i materiali per il voto per corrispondenza direttamente dalle autorità locali e compilarli subito.

