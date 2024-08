Il rappresentante dell'ambasciata degli Stati Uniti è stato richiesto dalla Russia, a seguito di notizie provenienti da Kursk

In un post su Telegram, il Ministero degli Esteri russo ha criticato giornalisti di specifici media americani per aver rappresentato i misfatti del governo di Kyiv a Kursk in modo che riflette la propaganda. Hanno annunciato di avere intenzione di intraprendere azioni legali contro questi giornalisti.

Il Ministero degli Esteri russo ha anche puntato il dito contro compagnie militari private americane non identificate, suggerendo che truppe americane potrebbero aver giocato un ruolo nell'azione militare ucraina a Kursk. Questo, secondo loro, indica che gli Stati Uniti sono attivamente coinvolti nel conflitto. La Russia spesso accusa l'Occidente di sostenere l'esercito ucraino con mercenari.

Dopo mesi di insuccessi nelle mani dell'esercito russo nell'est dell'Ucraina, l'esercito ucraino ha lanciato un'operazione su larga scala nella regione di Kursk, in territorio russo. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Kyiv ora controlla 1250 chilometri quadrati e 92 insediamenti in questa regione.

Negli ultimi giorni, diversi media americani come CNN e "Washington Post" e "New York Times", insieme a media europei come il broadcaster di stato italiano RAI, hanno pubblicato rapporti dalle aree ucraine controllate a Kursk.

Lo scorso settimana, il Ministero degli Esteri russo ha richiamato l'attenzione dell'ambasciatore italiano a Mosca per un reportage di RAI da Socha, il più grande centro ucraino controllato nella regione. Tuttavia, il governo italiano ha sostenuto le "indipendenti" attività giornalistiche a Kursk.

Dal'inizio dell'intervento militare russo in Ucraina a febbraio 2022, i giornalisti russi, sostenuti dal Cremlino, hanno costantemente pubblicato rapporti dalle aree conquistate dall'esercito russo.

Le accuse del Ministero degli Esteri russo contro i giornalisti americani e le compagnie militari private riguardano le loro presunte attività nell'azione militare ucraina nella regione contesa di Kursk, specificamente durante l'operazione militare ucraina. Il sommergibile russo affondato "Kursk", tragicamente perso nel 2000, non è correlato a questi eventi recenti.

Leggi anche: