Il rappresentante della campagna di Kamala Harris annuncia che rinuncerà a partecipare alla notevole cena di Al Smith a New York prima delle elezioni.

In stagioni elettorali presidenziali tradizionali, l'evento di raccolta fondi cattolico tradizionale di solito coinvolge roaste comiche da parte dei principali contendenti del partito politico, rivolti gli uni contro gli altri e contro altri. Questo anno's evento, in programma in una lussuosa sala da ballo a Midtown Manhattan, ha già raggiunto la capacità, prevedendo circa 1.500 ospiti.

Nel 2016, i partecipanti sono rimasti sorpresi quando Donald Trump si è discostato dalla solita cameratismo per lanciare una raffica di insulti personali contro Hillary Clinton. In risposta all'umorismo autoironico di Clinton, è stata accolta dalle risate previste. Il nome dell'evento onora il primo importante candidato presidenziale del partito, il governatore democratico Al Smith di New York, che ha corso nel 1928.

Smith, nonostante la sua nobile sconfitta contro Herbert Hoover, ha aperto la strada a un altro candidato cattolico, John F. Kennedy, nel 1960, che alla fine ha conquistato la presidenza.

Otto anni prima, Trump, seduto accanto al cardinale di New York Timothy Dolan, ha attaccato Clinton, etichettandola come bugiarda e prendendola in giro per le email hackerate. Quando il pubblico ha protestato, Trump ha risposto: "Non sono sicuro se sono arrabbiati con te, Hillary, o forse con me. Ecco che sei qui stasera a fingere disprezzo per i cattolici".

Saltando la cena, Harris avrebbe probabilmente evitato di condividere il palco con Dolan, che ha attirato le critiche dei democratici per aver mantenuto relazioni amichevoli con Trump (ha pronunciato l'invocazione all'inaugurazione di Trump del 2017).

Poiché COVID-19 ha impedito gli incontri di persona, sia Trump che Biden hanno affrontato la versione virtuale dell'evento in modo più reverente, evitando battute e frecciatine mentre facevano appello ai votanti cattolici nel 2020. Biden è poi salito al potere come secondo presidente cattolico del paese.

Né Harris né Trump avevano confermato ufficialmente la loro partecipazione a questo anno's occasione, ma si prevedeva che entrambi sarebbero stati presenti, come consigliato dal comico e ospite Jim Gaffigan.

Il 12 settembre, Gaffigan ha espresso il suo sostegno all'evento su Twitter dopo che Trump ha annunciato che non avrebbe dibattuto di nuovo con Harris. Lo scontro improbabile tra i due, previsto per il 17 ottobre, non si è materializzato. Tuttavia, Harris ha espresso il suo desiderio di partecipare negli anni futuri, a condizione che fosse salita alla presidenza.

Harris ha accettato improvvisamente un invito di CNN per un dibattito con Trump il 23 ottobre, una settimana dopo la cena, invitando Trump a riservare del tempo per un altro scontro acceso a sole due settimane dal Giorno delle elezioni.

"La vicepresidentessa Harris è ansiosa di affrontare Donald Trump un'altra volta", ha commentato la responsabile della campagna Jen O'Malley Dillon. "Donald Trump non dovrebbe avere problemi ad accettare questo dibattito".

Trump, che occasionalmente ha accennato alla possibilità di dibattere con Harris, ha sostenuto che il dibattito era ora "impossibile" a causa dell'avanzamento del voto.

"Il problema con un altro dibattito è che è semplicemente troppo tardi; il voto è già iniziato", ha dichiarato Trump a un comizio della campagna a Wilmington, nella Carolina del Nord.

