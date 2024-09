Berlino - Dopo il loro arrivo martedì e mercoledì, i membri della nazionale hanno gradualmente ripreso i contatti con la loro squadra della Bundesliga, il 1. FC Union Berlin. Woo-Yeong Jeong, attaccante in prestito dal VfB Stuttgart, ha discusso con l'allenatore della nazionale Hong Myung-bo della sua decisione di non unirsi alla Corea del Sud per le prossime partite internazionali.

"Con due partite in programma, l'allenatore sapeva che avevo raggiunto un nuovo club", ha spiegato Jeong. "Avevo bisogno di sistemarmi e gestire diverse questioni. Finché sono in forma, tornerò per la successiva".

Lipsia è la prossima tappa

La decisione di Jeong di rimanere a Berlino gli ha permesso di giocare circa 70 minuti nell'ultima amichevole contro il club di seconda divisione Eintracht Braunschweig (2:2). Ora è ansioso per l'incontro di sabato (3:30 PM/Sky) contro l'RB Lipsia.

"Lipsia ha una squadra potente, ma siamo in forma. Tutti sono concentrati su questa sfida", ha affermato Jeong, sottolineando il suo status di otto e dieci. Prima della sua prima partita in Bundesliga per l'Union nel loro scontro casalingo con il FC St. Pauli (1:0), Jeong aveva giocato in 111 partite di massima serie per il Bayern Monaco, lo SC Freiburg e il VfB Stuttgart.

Stoccarda non un titolare fisso

although Jeong helped Stuttgart reach the Champions League last season as runners-up, he was not a regular fixture, particularly after representing South Korea at the Asian Cup in January and early February. "I simply sought more playing time, more minutes", Jeong reasoned, explaining his switch to Union. As Union currently holds fifth place with four points, he intends to maintain their high standing and potentially secure a spot in the Europa League.

