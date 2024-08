Il rappresentante autorizzato dei Foo Fighters ha dichiarato che la campagna di Trump non è riuscita a ottenere il permesso di utilizzare la loro canzone durante un raduno.

Il venerdì, il brano dei Foo Fighters "My Hero" è stato diffuso a un comizio di Trump in Arizona, come mostrato in un video girato all'evento e poi condiviso sui social media.

Tuttavia, un portavoce della band ha dichiarato a CNN domenica che non avevano dato il permesso alla campagna di Trump di utilizzare il loro inno rock del 1997 in questo contesto.

Il portavoce ha dichiarato: "I Foo Fighters non sono stati consultati e, anche se lo fossero stati, avrebbero rifiutato". Inoltre, hanno dichiarato che qualsiasi compenso ricevuto per questo uso non autorizzato sarebbe stato devoluto alla campagna di Harris/Walz.

Il Governatore Tim Walz è il candidato alla vicepresidenza di Harris.

Il candidato repubblicano alla presidenza è stato già criticato da diversi musicisti per l'uso non autorizzato della loro musica ai suoi comizi.

Lo scorso mese, Céline Dion ha rilasciato una dichiarazione in cui rimproverava Trump per aver utilizzato il suo successo del 1997 "My Heart Will Go On" ("Colonna sonora di Titanic") a un comizio in Montana.

"Non è stata concessa alcuna autorizzazione per questo utilizzo non autorizzato", si leggeva in una dichiarazione sui social media di Dion. La dichiarazione si concludeva con una battuta sarcastica: "E poi, proprio quella canzone?".

Domenica, la campagna di Harris ha annunciato pubblicamente di aver raccolto 540 milioni di dollari in contributi da quando Harris è entrata ufficialmente nella corsa presidenziale meno di un mese fa. Harris e Walz partiranno per un tour in Georgia questa settimana, uno stato importante per il risultato delle prossime elezioni.

CNN's Ebony Davis ha contribuito a questo articolo.

I Foo Fighters si sono distanziati dall'uso di Trump della loro canzone "My Hero" al suo comizio, dichiarando di non aver dato il permesso per l'intrattenimento e che avrebbero rifiutato se glielo avessero chiesto.

Questo incidente si inserisce in un modello di musicisti che criticano Trump per l'uso non autorizzato della loro musica come intrattenimento ai suoi comizi.

