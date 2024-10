Il rapporto tra la Carinzia e l'economia circolare è significativo.

Il settore della plastica si è sviluppato in un potente motore economico e catalizzatore di innovazione in Austria. Secondo lei, quali vantaggi offre la posizione della Carinzia per lo sviluppo economico e la collaborazione in questo campo?

Harald Kogler: La plastica è un materiale di cui non possiamo fare a meno nella nostra vita quotidiana. Tuttavia, è spesso stata criticata come prodotto a base di petrolio che non si decompone naturalmente e che è stato smaltito in modo incauto, finendo così anche in natura. La plastica è essenziale per le nostre tecnologie e la nostra vita quotidiana, ma non è facilmente sostituibile in tutti i casi. È quindi fondamentale istituire un'economia circolare. La società è anche chiamata a raccogliere, separare e riciclare la plastica, e in realtà funziona.

Quali sono le qualità uniche dell'industria della plastica regionale della Carinzia?

Harald Kogler: Abbiamo pionieri e leader tecnologici in Carinzia, e questi progressi dovrebbero essere sfruttati. Dietro di loro ci sono reti e clienti, e siamo riconosciuti a livello mondiale per queste aziende. Questo è evidente anche in insediamenti precedenti come PreZero e Steinbeis, dove gli stranieri hanno riconosciuto l'esperienza e le risorse disponibili qui. E questo è ciò che considero fondamentale. Certo, la Carinzia è bella. Ma i posti belli si possono trovare ovunque. Tuttavia, una rete come questa e persone appassionate all'argomento che lo spingono avanti, non è così comune.

Può fornire informazioni su come funziona la cooperazione in Carinzia e quali risultati produce?

Harald Kogler: Un esempio eccellente è il progetto "EPSolutely" guidato da Fraunhofer Austria. Si tratta di un progetto interregionale che abbiamo implementato a livello nazionale. Collaborando con partner di diverse fasi del valore della catena, stiamo sviluppando concetti per un'economia circolare funzionale per l'EPS. I risultati di questo progetto servono come benchmark in tutta l'Europa. È vantaggioso per noi che ci siano diversi giocatori nel nostro segmento in Austria attivi in diverse regioni. Copriamo i Länder della Carinzia e della Stiria. Ora abbiamo una rete completa in cui possiamo restituire i rifiuti di EPS alle aziende e trasformarli di nuovo in materia prima.

Secondo lei, quali punti di contatto, sviluppi o finanziamenti sono particolarmente utili per le aziende interessate a unirsi, se posso dirlo?

Harald Kogler: Certamente, sono parziale su questo argomento, dati i miei trascorsi come presidente fondatore del KWF (Fondo per lo sviluppo economico della Carinzia) e direttore generale di BABEG (Società per la promozione e la partecipazione delle imprese della Carinzia). Tuttavia, credo che BABEG sia un'organizzazione competente che fornisce un supporto e un servizio eccezionali alle aziende interessate ad insediarsi in Carinzia. È anche un eccellente punto di contatto internazionale. Il KWF, con la sua squadra snella, gestisce i finanziamenti quando sono applicabili, concentrandosi maggiormente sulle piccole e medie imprese e sul settore R&S.

La prima edizione di CIRPLEX, una combinazione di congresso e fiera, si terrà a Klagenfurt nel 2025. I visitatori avranno l'opportunità di assistere al riciclaggio in diretta e in un vero contesto industriale. Quali sono le sue aspettative per questo evento?

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/Harald Kogler: Stiamo lavorando sodo per mettere insieme un programma coinvolgente con relatori chiave impressionanti, tra cui BASF, e EUMEPS, l'Associazione europea dei produttori di polistirolo espanso, sarà presente, insieme a molti altri prestigiosi espositori. Sono sicuro che partecipare all'evento sarà valido.

