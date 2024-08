- Il rapporto di Scotland Yard fornisce una miserabile testimonianza.

La Polizia Metropolitana di Londra, secondo un rapporto, sta lottando per adempiere ai propri compiti in molti settori. Questo è evidenziato in un rapporto della HMICFRS (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services).

Indagini e Monitoraggio dei Criminali Inadeguati

L'autorità ha elogiato solo l'ottima performance della Polizia Metropolitana in uno dei otto settori valutati: l'uso dei poteri come il fermo e perquisizione, e l'interazione equa e rispettosa con il pubblico.

Tuttavia, l'autorità ha identificato aree per il miglioramento, come la prevenzione dei crimini, la protezione delle persone vulnerabili, e la leadership e l'amministrazione della polizia. Ha addirittura valutato l'indagine dei crimini e il monitoraggio dei criminali noti della Polizia Metropolitana come inadeguati.

Pessimo Monitoraggio degli Stuprabili

Sono state sollevate preoccupazioni riguardo al monitoraggio degli stupratori pericolosi in libertà, inclusa la formazione insufficiente degli ufficiali e i controlli frequenti pre-annunciati.

L'autorità ha criticato anche l'approccio della polizia nel contrastare la pornografia infantile online, con il 60% dei casi chiusi. La polizia ha citato il numero generale elevato di casi come la ragione.

L'autorità ha raccomandato che la polizia riveda urgentemente il proprio approccio in entrambi i settori.

Investigatori Mancanti di Formazione

L'inesperienza di molti ufficiali influisce negativamente anche sulle indagini sui crimini. Anche nei casi complessi, vengono inviati ufficiali con solo una formazione investigativa di base.

"Ho serie preoccupazioni riguardo all'attuale approccio della polizia nell'indagare sui crimini e nel gestire i criminali e i sospetti", ha dichiarato il responsabile ispettore Lee Freeman in una dichiarazione.

Ha riconosciuto le "sfide uniche" poste da un tasso di criminalità più elevato e compiti aggiuntivi come gli eventi reali. Tuttavia, ha notato che gli sforzi per migliorare i risultati per le vittime dei crimini sono stati insufficienti. La Polizia Metropolitana ha dichiarato che "rifletterà attentamente" sui risultati del rapporto.

