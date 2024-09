- Il rapporto della Stella Rossa di Belgrado consegnato a Silas a Stoccarda

Silas, calciatore problematico, potrebbe ancora lasciare il club della Bundesliga VfB Stuttgart quest'estate, secondo un articolo di notizie. Si dice che il Stella Rossa di Belgrado stia tenendo d'occhio il 25enne. I campioni serbi sono apparentemente immersi nelle trattative con la gestione di Silas, secondo Sky TV. Il mercato delle trasferte in Serbia si chiude il 13 settembre. Curiosamente, Belgrado affronterà Stuttgart nella Champions League.

La conversazione post-partita con l'allenatore del VfB Sebastian Hoeneß dopo il pareggio per 3-3 contro il 1. FSV Mainz 05 sabato ha rivelato le sue aspettative per Silas per rimanere. Tuttavia, il direttore sportivo Fabian Wohlgemuth ha definito il futuro di Silas una "questione aperta". I media di Stoccarda hanno suggerito la possibilità di un trasferimento per il giocatore nazionale già lo scorso venerdì.

Silas è passato al VfB da Paris FC nell'estate del 2019, conquistando rapidamente i tifosi. Tuttavia, la sua posizione è recentemente diminuita.

