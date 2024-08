Il rapper Travis Scott è stato di nuovo arrestato.

Per la seconda volta in un breve periodo, Travis Scott si è trovato nei guai con la polizia. Dopo che il rapper è stato portato via da un porto turistico di Miami in stato di ebbrezza alla fine di giugno, ora si dice che abbia fatto parte di una rissa ai margini dei Giochi Olimpici di Parigi.

Non riesce proprio a trattenersi: alla fine di giugno, Travis Scott è stato arrestato nella città americana di Miami. Il rapper statunitense è stato apparentemente trovato in uno stato di ebbrezza dalla polizia su un porto turistico e alla fine è stato arrestato per ubriachezza pubblica e intrusione dopo aver ignorato le istruzioni dirette della polizia, secondo la rivista americana "People".

Ora, il 33enne, il cui vero nome è Jacques Berman Webster II, si è nuovamente trovato nei guai con la legge. All'alba di venerdì, il rapper è stato arrestato a Parigi. Secondo il giornale parigino "Le Parisien", che cita fonti della polizia, gli ufficiali sono stati chiamati all'Hotel George V nel 8° arrondissement di Parigi alle circa 5 del mattino a causa di atti di violenza contro un receptionist.

Secondo il resoconto, Scott era ubriaco e è stato portato in una cella di disintossicazione. A causa del suo alto livello di alcol nel sangue, il rapper non era ancora in grado di essere interrogato ore dopo. La rivista "Valeurs Actuelles" ha riferito initially che Scott aveva litigato con il suo bodyguard in hotel.

Il 33enne è stato un ospite di spicco alle Olimpiadi giovedì sera. Ha assistito alla semifinale di basket maschile tra Serbia e gli Stati Uniti, che la squadra americana, con le stelle NBA LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, ha vinto in una rimonta tardiva. Scott ha assistito alla partita emozionante tra il pubblico con il suo collega rapper Quavo.

È Miami

Anche all'ultimo arresto del 20 giugno, Scott ha litigato mentre era ubriaco. Secondo un rapporto di polizia, gli ufficiali sono stati chiamati a un porto turistico di Miami alle circa 1:44. Scott era apparentemente urlante ai passeggeri di un'imbarcazione. Quando il rapper è stato istruito dalla polizia di sedersi, ha inizialmente obbedito ma poi ha continuato a rialzarsi. Il rapporto di polizia afferma che gli ufficiali hanno sentito un forte odore di alcol nel suo alito.

A quel punto, il musicista avrebbe potuto cavarsela con un avvertimento. Tuttavia, dopo essere stato istruito dalla polizia di lasciare le proprietà, se n'è andato inizialmente ma è tornato circa cinque minuti dopo e ha ricominciato a urlare ai occupanti dell'imbarcazione, portando al suo arresto. Scott ha ammesso in seguito di aver bevuto alcolici alla polizia locale, dicendo: "È Miami".

Travis Scott, che ha tenuto concerti in Germania come parte del suo "Circus Maximus World Tour" a luglio, ha due figli con Kylie Jenner, una figlia di sei anni di nome Stormi e un figlio di due anni di nome Aire.

Despite his recent issues, Travis Scott continued to enjoy his time at the Olympics. On the sidelines of the games, he and Quavo watched an exhilarating men's basketball semifinal match. Sadly, the entertainment at the Hotel George V in Paris turned sour the following morning, leading to Scott's arrest due to intoxication and acts of violence.

