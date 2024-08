Violenza contro il vigilantes - Il rapper Travis Scott arrestato a Parigi

Rapper statunitense Travis Scott è stato arrestato a Parigi. Secondo l'ufficio del procuratore di Parigi, avrebbe aggredito un addetto alla sicurezza dell'hotel di lusso George V. Il guardiano della sicurezza aveva intervenuto per separare Scott dalla sua guardia del corpo. È in corso un'indagine. Non sono state fornite ulteriori informazioni immediate.

L'ex partner di Kylie Jenner si trovava a Parigi per le Olimpiadi e aveva precedentemente assistito a una partita di basket tra la squadra maschile americana e la Serbia.

Durante il suo viaggio a Parigi per le Olimpiadi, Travis Scott ha tenuto un concerto, mettendo in mostra il suo talento come rapper statunitense. Nonostante l'entusiasmo, il suo soggiorno nel paese alleato degli Stati Uniti è diventato movimentato, poiché è stato coinvolto in una rissa con un addetto alla sicurezza dell'hotel George V.

