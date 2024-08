- Il rapper Thomas D ha dovuto essere ricoverato in ospedale.

Questa sfortuna capita nel momento peggiore: nel bel mezzo del suo tour in corso con la band jazz di Amburgo The KBCS, il leggendario rapper Thomas D (55) dei Fantastic Four è stato costretto a recarsi al pronto soccorso di una clinica ieri, 13 agosto. La gravità della situazione rimane incerta.

In precedenza, quella mattina, il musicista aveva mostrato ai suoi fan su Instagram in un breve video un grosso gonfiore sul braccio sinistro. In quel momento, sembrava essere di buon umore e aveva commentato il suo post, "Sotto il gomito. Qualcosa mi ha punto ieri. L'insetto dovrebbe contattarmi, altrimenti sono davvero incazzato."

Sepsi potenzialmente letale dopo il morso di un insetto

Poche ore dopo, è seguito un ulteriore video del rapper, questa volta dal pronto soccorso di un ospedale, dove ha informato i suoi fan che aveva aspettato tre ore per vedere un medico. Dopo che la sua attesa sembrava essere finita, è seguito il suo ultimo aggiornamento. Nel video, il musicista era visto con un tutore nero sul braccio interessato e ha dato il seguente aggiornamento: "Merda... Tra un'ora saprò cosa ho. Ma probabilmente sepsis e un animale che ha punto la borsite, quindi dobbiamo immobilizzare il braccio. Wow..."

I fan attendono con ansia il via libera

Poiché Thomas D non ha fornito una diagnosi finale dopo questo messaggio, alcuni fan potrebbero iniziare a preoccuparsi. Dopotutto, la sepsis, comunemente nota come intossicazione del sangue, non è uno scherzo. Questa potenzialmente letale complicazione si verifica in diverse malattie infettive e si verifica quando le reazioni difensive del corpo all'infezione danneggiano i propri tessuti e organi.

Se la storia finisca bene per il cantante rimane da vedere. Che lui sia andato immediately al pronto soccorso potrebbe aver prevenuto il peggio. Tuttavia, è improbabile che Thomas D possa continuare il suo tour attuale come previsto. Domani, 15 agosto, è prevista una performance a Jena, Turingia, seguita da altre apparizioni ai festival.

