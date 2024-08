Il rapper Swift si è fatto avanti e ha lasciato i suoi seguaci scontenti.

Ultimo concerto europeo di Taylor Swift a Londra: uno spettacolo straordinario

Martedì sera, Taylor Swift ha offerto uno spettacolo straordinario al Wembley Stadium di Londra, il suo ultimo concerto europeo. Ha invitato come ospite a sorpresa Florence Welch, leader dei Florence And The Machine, per duettare su "Florida!!!", brano registrato per il suo ultimo album "The Tortured Poets Department". La collaborazione è stata un successo tra il pubblico.

Jack Antonoff, co-autore e produttore di diversi album di Swift, è salito sul palco. Hanno eseguito versioni acustiche di "Getaway Car" e "Death By A Thousand Cuts". Come sorpresa, Swift ha cantato "So long, London", una canzone mai eseguita dal vivo prima, rendendola un addio perfetto per il suo ultimo concerto a Londra.

Mentre i fan di Londra, gli Swifties, hanno acclamato le performance a sorpresa, i fan di Vienna, che hanno potuto solo guardare da lontano a causa dei concerti cancellati, sono rimasti delusi. Speravano in qualche notizia da Swift sull'attentato terroristico fallito e un possibile ritorno a Vienna.

Tuttavia, secondo The Sun, Swift sta pianificando un documentario sul suo "The Eras" tour, iniziato a marzo 2023. Una fonte afferma che Swift parlerà sia dell'incidente di accoltellamento di Southport, in cui tre fan di Swift sono morti, che dell'attentato terroristico pianificato a Vienna. Il film mostrerà anche la creazione dell'undicesimo album di Swift, "The Tortured Poets Department".

Nessun annuncio di album

Nonostante l'hype, gli Swifties di Londra e in tutto il mondo sono rimasti delusi quando hanno lasciato il Wembley senza un annuncio di album martedì sera. I fan avevano speculato che Swift avrebbe rivelato il rilascio di "Reputation (TV)" durante lo spettacolo, una versione rregistrata del suo album del 2017. "TV" sta per "Taylor's Version", poiché Swift ha rregistrato i suoi album per riottenere i diritti sulla sua musica dopo una disputa con il manager musicale Scooter Braun.

Invece, Swift ha rilasciato un video musicale per la sua canzone "I Can Do It With A Broken Heart" nelle prime ore di mercoledì. Il video offre uno sguardo dietro le quinte del "The Eras" tour, inclusi

Leggi anche: