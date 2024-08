- Il rapper si sente fiducioso per il prossimo campionato della Bundesliga

Holstein Kiel riflette sulla sua debutto in Bundesliga, nonostante la sconfitta contro Hoffenheim, senza sentirsi amareggiato. "Credo che abbiamo offerto una prestazione su cui costruire - ma non siamo ancora al nostro meglio", ha dichiarato l'allenatore Marcel Rapp dopo la sconfitta per 2:3 (0:2) della squadra promossa contro la TSG 1899 Hoffenheim.

Timo Becker, che ha sprecato due occasioni importanti, ha previsto: "Se continuiamo a questo ritmo, non sarà facile per molti contro di noi". Hoffenheim, qualificato per l'Europa League, è riuscito a ottenere la vittoria grazie alle prestazioni eccezionali del portiere Oliver Baumann e del triplista Andrej Kramaric.

"L'intera partita era in bilico"

Alexander Bernhardsson (63.) e Shuto Machino (89.) hanno segnato per gli underdog. La squadra di Kiel ha faticato un po' all'inizio della stagione davanti a 18.503 spettatori. "Credo che l'intera partita fosse in bilico", ha detto Rapp, che ha lavorato a lungo come allenatore giovanile a Hoffenheim. "In generale, manteniamo una sana autostima. Quando subiamo un gol, non crolliamo completamente".

Il gioco e l'intensità della squadra sono stati encomiabili per la prima squadra di Schleswig-Holstein nella storia della Bundesliga. "C'è già molto da imparare da questo", ha affermato il 45enne.

