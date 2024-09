Il rapper Sean 'Diddy' Combs è stato arrestato a New York, come confermato dal suo rappresentante legale alla CNN.

Sulla base di fonti, Combs è stato arrestato in un hotel di Manhattan lunedì sera e sta attualmente subendo i processi. Le accuse sono ancora sconosciute al momento.

"Siamo delusi dalla decisione di avviare quello che consideriamo un processo ingiusto nei confronti di Mr. Combs da parte dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti", ha dichiarato Marc Agnifilo, avvocato di Combs, a CNN.

L'avvocato di Combs ha rivelato che il musicista ha collaborato con l'inchiesta e si è trasferito a New York la scorsa settimana in vista dell'imputazione. La sua squadra afferma la sua innocenza e sostiene che non ha "nulla da nascondere".

"Sean 'Diddy' Combs è una leggenda della musica, un autodidatta, un uomo di famiglia devoto e un filantropo stimato che ha dedicato gli ultimi 30 anni a costruire un impero, a coccolare i suoi figli e a cercare di migliorare la comunità nera. È un uomo imperfetto ma non un criminale", ha detto Agnifilo a CNN. "A suo credito, Mr. Combs non ha fatto altro che collaborare con questa indagine e si è trasferito volontariamente a New York la scorsa settimana in attesa di queste accuse. Si prega di riservare il giudizio fino a quando non si hanno tutti i fatti. Questi sono i comportamenti di un uomo innocente con nulla da nascondere e attende con impazienza di essere scagionato in tribunale".

In precedenza, quest'anno, Combs è diventato l'oggetto di un'indagine di diversi mesi sulla tratta di esseri umani condotta dall'agenzia di investigazioni sulla sicurezza interna, che ha comportato raggi spettacolari alle case di Los Angeles e Miami di Combs a marzo.

Da novembre dello scorso anno, Combs ha affrontato dieci cause legali, nove delle quali lo accusano direttamente di aggressione sessuale. Come riferito in precedenza da CNN, diversi degli accusatori avevano conferito con gli investigatori federali per essere interrogati come parte dell'ampia indagine.

CNN ha riferito in esclusiva a maggio che gli investigatori federali stavano pianificando di chiamare gli accusatori di Combs davanti a una giuria federale per testimoniare - un significativo passo avanti nell'indagine del governo che ha indicato che il dipartimento della giustizia si stava muovendo verso la possibilità di portare accuse contro il rapper e uomo d'affari.

Combs ha costantemente e ripetutamente negato tutte le accuse di illecito avanzate nelle diverse cause legali. Tuttavia, ha rilasciato una pubblica scusa dopo la pubblicazione esclusiva di CNN delle immagini delle telecamere di sicurezza in questo

Leggi anche: