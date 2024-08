Il rapper Nelly arrestato a St. Louis per traffico, possesso di ecstasy.

Nelly, il cui vero nome è Cornell Haynes II, è stato arrestato alle 4:45 del mattino a St. Louis dalla Missouri State Highway Patrol, secondo i registri online.

Il rapper è stato accusato di possesso di sostanza stupefacente – quattro pasticche di ecstasy – e mancanza di assicurazione sulla vecchia carica per un'infrazione del traffico a Maryland Heights.

CNN ha contattato il portavoce di Nelly per un commento.

L'arresto è avvenuto al Hollywood Casino, ha detto il portavoce del dipartimento di polizia di Maryland Heights Terry McComas a CNN. McComas ha detto che la vecchia carica era "mancanza di comparizione per una vecchia infrazione del traffico per mancanza di assicurazione a Maryland Heights, MO".

Secondo i registri del tribunale, questa carica risale al 2018.

CNN non è stata in grado di determinare se Nelly ha ottenuto rappresentanza legale.

Iniziato quest'anno, il "Hot in Herre" artista ha fatto notizia quando ha annunciato il suo fidanzamento con la cantante Ashanti e che la coppia riavvicinata aspettava un bambino.

Ashanti e Nelly hanno confermato in settembre 2023 di essere tornati insieme, 20 anni dopo che erano stati collegati per la prima volta in una relazione che è finita dopo un decennio.

CNN's Jennifer Feldman e Lisa Respers France hanno contribuito a questo report.

Despite the legal issues, Nelly continues to find success in the world of [entertainment], frequently making headlines for his music and personal life. Amidst the chaos, he and Ashanti have managed to maintain a strong relationship, publicly confirming their reunion in September 2023.

