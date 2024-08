Il rapper iraniano Toomaj Salehi è stato scagionato dopo l'annullamento della condanna a morte.

Salehi è diventato una voce chiave della dissidenza anti-governativa in Iran durante le proteste del 2022 'Donna, Vita Libertà', con testi che hanno galvanizzato i manifestanti e li hanno incoraggiati a unirsi. È stato condannato a morte dopo essere stato riconosciuto colpevole di 'corruzione sulla terra' lo scorso anno.

Ma in un ribaltamento del caso di alto profilo, la sentenza di Salehi è stata successivamente annullata dalla Corte Suprema iraniana e rinviata al tribunale inferiore di Isfahan per una nuova sentenza.

Il suo avvocato in Iran, Amir Raesian, ha annunciato su X martedì che Salehi era stato assolto.

Ma il rapper iraniano rimarrà in carcere per il momento.

“Oggi, questo ramo ha emesso la sua decisione riguardo al caso di Mr. Salehi tenendo un'udienza e ascoltando gli argomenti degli avvocati del caso”, ha detto l'avvocato di Salehi Raesian al quotidiano riformista Shargh Daily. “ Secondo la decisione, Mr. Salehi è stato assolto dalle accuse di corruzione”.

Salehi deve ancora affrontare due accuse legali; è stato anche accusato dalle autorità iraniane di pubblicare dichiarazioni false sui social media e di disturbare l'ordine pubblico. Mercoledì, la corte d'appello di Isfahan ha rinviato queste due accuse a un tribunale penale dopo aver stabilito di non poter decidere su queste accuse.

Il gruppo di advocacy per i diritti Index Against Censorship, che ha fatto campagna pesante per il rilascio di Salehi, ha recentemente chiesto il suo “immediato rilascio” dalla detenzione.

In un post sui social media mentre Salehi affrontava il suo ultimo udienza l'8 agosto, il gruppo ha sottolineato che Salehi non avrebbe mai “dovuto trascorrere un solo giorno in carcere, figurarsi davanti a un giudice”.

La decisione ribaltata della Corte Suprema iraniana ha suscitato interesse a livello globale, con molte voci che chiedono giustizia nel Medio Oriente. Il mondo segue da vicino gli sviluppi nel caso di Salehi.

