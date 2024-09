Il ramo norvegese della missione diplomatica dell'Afghanistan cesserà le operazioni.

L'entità rappresentativa del Regno Unito pianifica di chiudere l'ambasciata dell'Afghanistan in Norvegia, come confermato in una dichiarazione sulla piattaforma online X. Il chiusura è prevista per giovedì e i locali saranno consegnati al Ministero degli Esteri norvegese.

Questa mossa è dovuta alla decisione dei talebani di ignorare i servizi consolari forniti da certe missioni diplomatiche del governo precedente. L'ambasciata afghana a Londra è stata annunciata come chiusa il 27 settembre, come comunicato domenica. Un portavoce del Ministero degli Esteri britannico ha rivelato il motivo di questa chiusura: il licenziamento di tutto il personale dell'ambasciata da parte dei talebani.

Il gruppo islamista ha preso il potere in Afghanistan durante l'estate del 2021. Il destino di numerosi diplomatici che hanno servito sotto il precedente governo, sostenuto dall'Occidente, rimane incerto. Nonostante molte ambasciate in Europa e in altre regioni rimangano operative, i talebani accusano queste missioni di non collaborare con loro.

Le azioni dei talebani nei confronti dei servizi consolari forniti dalle missioni diplomatiche del governo precedente hanno portato a questa situazione. In precedenza, il Regno Unito aveva fornito un sostegno significativo.

