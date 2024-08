- Il ramo del Brandenburgo dell'AfD presenta lamentele in merito alla revisione costituzionale.

L'AfD nel parlamento regionale del Brandeburgo sta contestando il recente test di fedeltà alla costituzione per i funzionari pubblici. Un quinto dei legislatori dello stato ha presentato una richiesta di riesame della procedura legislativa, come confermato da un rappresentante della Corte Costituzionale del Brandeburgo all'Agenzia Teutonica della Stampa. Questo gruppo è composto dai 24 membri dell'AfD nel parlamento regionale. Questo test ha lo scopo di migliorare l'identificazione degli estremisti tra i funzionari pubblici prospettivi a partire dal 1° settembre.

Il parlamento ha approvato la legge in aprile, secondo il Ministero dell'Interno, per primo a livello nazionale. Prima di prestare giuramento, i potenziali funzionari pubblici dovranno sottoporsi a un'indagine standard con l'ufficio per la protezione costituzionale per determinare se sono stati segnalati per azioni contro l'ordine fondamentale democratico e libero. La modifica della legge disciplinare, che comporta l'eliminazione del meccanismo di reclamo, è un problema controverso.

Il gruppo parlamentare dell'AfD sostiene che i normi costituzionali vengono violate nella loro lamentela, come affermato in una relazione scritta di 140 pagine con allegati. Varie norme sarebbero interessate.

Il gruppo intende esprimere le sue opinioni su questa questione oggi. In precedenza, avevano annunciato che avrebbero presentato un reclamo costituzionale contro la nuova regolamentazione. In aprile, la parlamentare della coalizione Marianne Spring-Raumschuessel li ha accusati di fare un altro passo verso "DDR 2.0".

Il Ministro dell'Interno Michael Stübgen (CDU) spera di eliminare più rapidamente gli avversari costituzionali con il test. In aprile, ha anche riconosciuto che sarebbe appropriato se la corte costituzionale dello stato esaminasse indipendentemente la legge. Questo test si applica solo ai candidati che sono già stati selezionati per l'assunzione e per i quali la fedeltà alla costituzione è l'ultimo criterio da esaminare prima dell'assunzione. Anche la Sinistra si è opposta al test, riconoscendo i rischi associati alla nuova legge disciplinare.

