Il rallentamento delle azioni delle banche sta causando la stagnazione del Dow.

Wall Street si sta gradualmente riprendendo dai suoi recenti passi falsi, ma a un ritmo più lento rispetto al giorno precedente. Il Dow è frenato dalle perdite nel settore bancario. Sono attesi importanti dati sull'inflazione in corso di settimana.

Gli investitori hanno adottato un approccio cauto all'acquisto di azioni martedì. Il Dow Jones Industrial Average, composto da prestigiose società, ha perso lo 0,2% chiudendo a 40.736 punti. Al contrario, il Nasdaq, incentrato sulla tecnologia, ha registrato un aumento dell'1,8% a 17.025 punti, mentre l'S&P 500 è aumentato dello 0,4% a 5.495 punti. Tutti e tre gli indici sono riusciti a rimbalzare dalle loro precedenti perdite e hanno registrato guadagni superiori all'1% ciascuno lunedì.

Gli investitori si aspettano il tasso di inflazione di agosto, che si prevede scenda leggermente al 2,6% su base annua. Secondo Erik Knutzen, stratega degli investimenti di Neuberger Berman, se i dati sull'inflazione superano le aspettative, potrebbe suscitare preoccupazioni, mentre se deludono, i mercati potrebbero reagire negativamente a causa delle crescenti paure di una recessione. I dati sull'indice dei prezzi alla produzione saranno resi noti giovedì. Inoltre, nella notte tra martedì e mercoledì (ora di Berlino), si terrà il primo dibattito televisivo tra la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump.

Il mercato potrebbe rimanere all'interno di una specifica fascia di prezzo o mostrare una lieve tendenza negativa fino all'inizio della stagione degli utili del terzo trimestre. Secondo Oliver Pursche, consulente di Wealthspire Advisors a New York, "settembre è tipicamente problematico e attualmente non ci sono notizie significative per spingere ulteriormente i prezzi delle azioni", aggiungendo che i guadagni già ottenuti quest'anno potrebbero essere limitati.

Apple affronta un intoppo finanziario

Le azioni individuali sono state in primo piano, con Apple come punto di discussione principale. La società statunitense ha perso la sua causa legale su miliardi di tasse arretrate. La Corte di giustizia europea (CGUE) ha stabilito che Apple deve restituire 13 miliardi di euro in benefici fiscali illeciti all'Irlanda. Il valore delle azioni di Apple è diminuito del 4,4% di conseguenza. Inoltre, Huawei ha superato Apple dopo aver presentato uno smartphone pieghevole triplo poco dopo la presentazione dell'iPhone. Huawei ha segnalato circa 3,6 milioni di preordini per il suo dispositivo "Mate XT".

Tesla mantiene l'impulso

Le azioni di Tesla sono in aumento. Il pioniere dei veicoli elettrici ha visto il suo titolo crescere del 4,6%, guidando i guadagni tra le azioni growth. La Commissione europea sta valutando di abbassare le controversie sulle tasse antidumping sui veicoli elettrici prodotti in Cina da Tesla e diversi produttori cinesi. Secondo i documenti della Commissione europea, la tassa aggiuntiva per Tesla passerà dal precedente 9% al 7,8%.

Gli investitori mostrano interesse per Oracle

Le azioni di Oracle hanno registrato significativi guadagni dopo che la società ha riportato risultati trimestrali superiori alle aspettative del mercato, principalmente grazie allo sviluppo rapido dei servizi cloud.

Le azioni delle banche perdono favore

Le azioni delle banche statunitensi JPMorgan e Goldman Sachs sono state respinte dagli investitori. Le azioni con dividendo di queste banche sono diminuite del 5,2% e del 4,4% rispettivamente, a causa delle prospettive cautelative di queste istituzioni per l'anno successivo. Inoltre, i partecipanti al mercato hanno reagito negativamente a un discorso del vice presidente della Fed, Michael Barr, sulle future esigenze di capitale per le banche. L'aumento del 19% delle esigenze di capitale previsto dalle regole finali di Basel III ora salirà solo del 9%, secondo l'annuncio di Barr. Ciò potrebbe ridurre le esigenze di capitale per le più grandi banche statunitensi, ma non tanto quanto inizialmente previsto.

Per ulteriori approfondimenti sulle attività di mercato, si prega di esplorare questo link.

Il calo del Dow Jones Industrial Average martedì potrebbe essere stato influenzato dalle perdite nel settore bancario, che hanno influito sui prezzi delle azioni di società come JPMorgan e Goldman Sachs. Nonostante l'atteso tasso di inflazione di agosto che potrebbe causare preoccupazioni o negatività sui mercati se delude le aspettative, alcune azioni tecnologiche come Tesla hanno continuato a performare bene, con le loro azioni in crescita del 4,6%.

Leggi anche: