- Il ragazzo di 13 anni scomparso è tornato.

Sollievo a Hassendorf vicino a Rotenburg an der Wümme: dopo una giornata di ricerche con un grande dispiegamento di servizi di emergenza, il ragazzo di 13 anni scomparso è stato trovato. Il ragazzo è stato trovato giovedì mattina da una pattuglia della stazione di polizia di Sottrum nel comune di Horstedt. "Avevamo una testimonianza di studenti che aveva preso l'autobus scolastico in una direzione diversa", ha detto un portavoce della polizia. Dopo quello, l'area poteva essere meglio contenuta.

Secondo la polizia, il ragazzo è dipendente da medicinali. "È ora esaminato da un medico. Non sappiamo quanto sia stabile", ha aggiunto il portavoce. Il bambino è stato cercato fino a tarda notte con il supporto dei vigili del fuoco.

Paralleli al caso di Arian

Il ragazzo è stato visto l'ultima volta nella sua scuola a Sottrum mercoledì mattina. Era scappato di casa prima e ha bisogno di medicinali, ma non ha una malattia potenzialmente letale.

I servizi di emergenza hanno cercato intensamente perché non si poteva escludere che ci fossero paralleli con il caso del sei anni Arian, che è morto vicino a Bremervörde dopo essere scappato di casa e non essere stato trovato fino a due mesi dopo. "Abbiamo sempre avuto quello in mente", ha detto il portavoce della polizia. "Ora tutti possono tirare un sospiro di sollievo".

I residenti sono stati invitati a cercare nei loro giardini, depositi e garage, nonché in altri possibili nascondigli. La polizia non poteva escludere che il ragazzo potesse essere nascosto lì o in uno stato di difficoltà. Anche gli edifici inutilizzati e le fattorie dovrebbero essere controllati. Hassendorf si trova circa 40 chilometri a est di Brema.

