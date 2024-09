Il ragazzo che serve nelle carrozze desidera impegnarsi con le figure principali.

Dopo le elezioni, i negoziati della coalizione si fanno difficili in both la Turingia e la Sassonia. Con il BSW che si distingue in modo eccezionale, Wagenknecht dichiara che sono pronti a contribuire a una "buona amministrazione". Tuttavia, respinge rapidamente una possibile situazione.

Dopo il successo del BSW, Sahra Wagenknecht considera il suo partito responsabile per governare in Turingia e Sassonia, nonostante le possibilità di coalizione sfidanti. "Siamo pronti ad aiutare a creare un buon governo. È anche nostro dovere", ha dichiarato durante lo show RTL Direct.

Wagenknecht intende partecipare personalmente ai negoziati a Erfurt e Dresda, ha aggiunto. "Se volete formare una coalizione con il BSW, dovete parlare con me. (...) Quando si tratta di questioni importanti e del carico su una nuova amministrazione in Sassonia, in particolare in Turingia, vorrei discutere con i ministri potenziali."

Wagenknecht crede che i requisiti di politica estera del BSW, come il rifiuto dei missili a medio raggio USA in Germania, non ostacoleranno una coalizione con la CDU. "Non è solo una richiesta che abbiamo, ma è qualcosa che agita il pubblico. E credo che sia importante che riusciamo a portare avanti un cambiamento qui."

Wagenknecht ribadisce il suo rifiuto di formare una coalizione con l'AfD: "No, non si può trattare con l'AfD in questi stati federali perché i veri estremisti di destra come Höcke sono molto forti lì. Non hanno un piano serio."

Riguardo a una possibile alleanza con il Partito della Sinistra in Turingia, Wagenknecht ha dichiarato: "Non ho problemi con Bodo Ramelow. Credo che lui abbia un problema con me perché incolpa noi dei risultati deludenti del Partito della Sinistra ora."

