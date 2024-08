- Il raduno annuale al ponte sul lago di Vustrow attira moltitudini di persone

Katrin Fischer, direttore del turismo, ha urlato entusiasta a l'agenzia stampa tedesca, nonostante il vento forte. La squadra di salvataggio in mare ha dimostrato il proprio valore nel Mar Baltico.

La stazione di salvataggio di Wustrow, una delle più vecchie lungo la costa del Mar Baltico tedesco, ha aperto le sue porte ai curiosi, come riferito dalle autorità locali. I visitatori hanno imparato missioni della Società Tedesca per il Soccorso in Mare e come fare nodi essenziali. Il mercato dell'artigianato locale ha offerto un'esperienza partecipativa. I ritmi coinvolgenti e le danze energiche hanno ulteriormente ravvivato l'atmosfera festosa delle vacanze.

Durante la visita, i visitatori sono stati incoraggiati a utilizzare il loro tempo libero per provare a fare diversi nodi, dimostrando le abilità dei salvataggi.

