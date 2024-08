- Il raccolto nordcoreano minacciato da forti piogge

Piogge intense nel Nord della Corea del Nord sono probabili ridurre significativamente i rendimenti delle colture. Secondo un rapporto pubblicato lunedì dall'Organizzazione Mondiale per l'Alimentazione, le piogge estreme di luglio hanno causato inondazioni nei campi di riso e mais. Nelle province di Hwanghae e Pyongan, considerate le regioni agricole più importanti della Corea del Nord, le piogge di luglio sono state fino all'80% superiori alla media annuale.

Le piogge intense sono previste fino a ottobre, secondo il rapporto. Inoltre, le temperature aumentate ad agosto aumenteranno il rischio di infestazioni di parassiti sui raccolti.

La Corea del Nord, a causa di disastri naturali regolari e decenni di cattiva gestione, dipende dall'aiuto alimentare internazionale. Si stima che una parte significativa della popolazione sia cronicamente denutrita.

A fine luglio, i media di stato nordcoreani hanno riconosciuto gravi inondazioni nel nord-ovest del paese. Secondo l'agenzia di stampa KCNA, lungo il confine della città di Sinuiju vicino alla Cina, sono state colpite oltre 4.000 famiglie e quasi 3.000 ettari di terreno coltivato. La KCNA non ha fatto menzione di possibili vittime.

La Corea del Nord è particolarmente vulnerabile alle inondazioni a causa del suo alto tasso di deforestazione.

Le piogge intense in corso in Corea del Nord, che si prevede si estenderanno fino a ottobre, potrebbero peggiorare la sua crisi alimentare data la sua dipendenza dall'aiuto alimentare internazionale. Le piogge e le inondazioni eccessive nelle regioni agricole chiave come Hwanghae e Pyongan sono previste per ridurre ulteriormente i limitati rendimenti delle colture della Corea del Nord.

