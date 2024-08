- Il querelante della diocesi della Ruhr chiede 300.000 euro per abusi

A causa di accuse di abuso contro un prete, un querelante sta chiedendo almeno 300.000 euro di danni alla diocesi del Ruhr. Un portavoce della diocesi ha confermato il ricevimento di una corrispondente cosiddetta causa di responsabilità.

La causa civile riguarda un caso del 1979 in una comunità di Essen, ha detto un portavoce del tribunale regionale. Il termine per la risposta alla causa è stato prorogato. Si prevede che una data per il processo sarà fissata in autunno, che potrebbe anche essere nell'anno successivo.

Il prete fu in seguito trasferito in Baviera, dove si dice che abbia commesso ulteriori atti di abuso e fu condannato a una pena sospesa nel 1986 per abuso. Attualmente, c'è un processo parallelo presso il tribunale regionale della Baviera di Traunstein, in cui un'altra vittima sta chiedendo almeno 300.000 euro di danni alla Arcidiocesi cattolica di Monaco e Frisinga. L'ex chierichetto afferma di essere stato abusato dal prete a Garching bei München.

Il caso del prete ha suscitato scalpore perché il papa emerito Benedetto XVI era l'arcivescovo responsabile di Monaco e Frisinga quando il presunto colpevole fu trasferito in Baviera. I critici accusano il cardinale dell'epoca di aver saputo del caso e di non aver fatto nulla per impedire al prete di continuare a lavorare nella cura pastorale.

La causa di Essen coinvolge anche l'ex segretario privato di Papa Benedetto, Georg Gänswein, con una cosiddetta dichiarazione di disputa. Il portavoce del tribunale regionale di Essen ha confermato che questo documento è stato anche notificato. Il prete di Essen fu inizialmente sospeso e rimosso dallo stato clericale nel 2022.

Secondo il querelante, questa è la prima causa del genere nella diocesi di Essen. Lo scorso estate, il tribunale regionale di Colonia ha preso una decisione storica condannando l'arcidiocesi locale a pagare 300.000 euro di danni a una vittima di abuso.

L'abuso di potere del prete, come visto nel suo trasferimento in Baviera nonostante le precedenti accuse, è stato un tema di controversia. La diocesi potrebbe potenzialmente affrontare ulteriori accuse di abuso di responsabilità nel processo parallelo presso il tribunale regionale della Baviera di Traunstein.

