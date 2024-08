- Il Quedlinburg Museum mostra opere di Theodore Lux Feininger

Una mostra dedicata ai dipinti che l'artista Theodore Lux Feininger (1910-2011) stesso ha definito "immagini oniriche" è in corso presso il Museo Lyonel Feininger di Quedlinburg. Il museo ha annunciato che la mostra, intitolata "Momenti Magici", si terrà dal 29 settembre 2024 al 13 gennaio 2025. I dipinti del figlio più giovane di Lyonel Feininger esplorano "una realtà fantastica, immaginativa e mediaticamente riflessa", secondo il direttore del museo, Adina Roesch.

Roesch ha descritto lo stile unico di Feininger come quello di un "romantico moderno", notando le sue rappresentazioni distinte di paesaggi e motivi figurativi, in particolare le sue rappresentazioni di donne. La mostra comprenderà numerosi prestiti dalla Fondazione Bauhaus Dessau, che insieme alla Società Kurt Weill, al Kunstmuseum Ahrenshoop e all'Angermuseum Erfurt, è un partner di cooperazione del museo.

Il Museo Lyonel Feininger di Quedlinburg, situato nella regione dell'Harz, è il solo museo al mondo dedicato al pittore, grafico e maestro del Bauhaus Lyonel Feininger (1871-1956). Secondo Roesch, più di 24.000 visitatori hanno visitato le mostre del museo nel 2023.

I visitatori interessati a esplorare i dipinti onirici di Feininger dovrebbero prendere in considerazione una visita alla mostra "Momenti Magici" al Museo Lyonel Feininger da settembre 2024 a gennaio 2025. Inoltre, per approfondire il mondo dei musei, si potrebbe anche pianificare di visitare altre istituzioni che collaborano con il Museo Lyonel Feininger, come la Fondazione Bauhaus Dessau.

